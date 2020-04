MFiPR: dodatkowe 200 tys. zł z funduszy UE dla policji na środki ochrony przed wirusem

Przeznaczamy dodatkowe 200 tys. zł z funduszy UE dla policji; będzie mogła za to kupić m.in. maseczki, rękawiczki czy płyny do dezynfekcji – poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

MFiPR w komunikacie podało, że Komenda Główna Policji dostała dodatkowo około 200 tys. zł na zakup m.in. masek filtrujących, płynów do dezynfekcji, gogli, kombinezonów ochronnych, rękawiczek jednorazowych, a także skanerów do bezdotykowego i masowego pomiaru temperatury ciała, ozonatorów, nagrzewnic do namiotów czy filtrów do masek.

"Przeznaczamy dodatkowe 200 tysięcy złotych z funduszy UE dla tych, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Policja będzie mogła za to kupić między innymi maseczki, rękawiczki czy płyny do dezynfekcji" - poinformowała, cytowana w komunikacie, minister Jarosińska-Jedynak.

Resort dodał, że unijne dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) projektu "Bezpieczniej na drogach - nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji" to prawie 87 mln zł. "Podpisany aneks do umowy o dofinansowanie pozwolił nie tylko rozszerzyć zakres projektu o nowe kategorie kupowanego sprzętu, ale też zwiększyć wysokość wydatków kwalifikowanych o około 200 tysięcy złotych" - poinformowano.

Jak czytamy w komunikacie, Komenda Główna Policji otrzymała już pieniądze na zakupy związane z epidemią koronawirusa.

Od 4 marca, kiedy wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, zakażenie wykryto u 7582 osób, z których 286 zmarło. W tym tygodniu odnotowano 910 nowych zakażeń i 54 zgony. Od czwartku do odwołania w miejscach ogólnodostępnych trzeba zakrywać usta i nos. Można do tego użyć nie tylko maseczki, ale też np. chustki lub szalika.