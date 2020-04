MFiPR: dodatkowe 3 mln euro z UE na walkę z COVID-19 na terenach transgranicznych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało w czwartek, że ma dodatkowe 3 mln euro z UE na walkę z COVID-19 na terenach transgranicznych. Dodało, że za te pieniądze np. przygraniczne szpitale i przychodnie kupią sprzęt i środki ochrony osobistej.

"Mamy dodatkowe 3 miliony euro na zmagania z COVID-19. Z oszczędności w programie Polska- Białoruś-Ukraina szpitale, przychodnie i ośrodki opieki społecznej zakupią sprzęt oraz środki ochrony osobistej" - poinformował resort.

Dodał, że skierowanie środków unijnych na walkę z pandemią to element Funduszowego Pakietu Antywirusowego, przygotowanego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Koronawirus nie zna granic, a pandemia ogarnęła cały świat. Na walkę z COVID-19 skierowaliśmy kolejne fundusze unijne. Skorzystają z nich polscy, ukraińscy i białoruscy beneficjenci z 12 realizowanych już projektów w obszarze ochrony zdrowia na terenach przygranicznych" - powiedziała, cytowana w komunikacie, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

MFiPR zaznaczyło, że 30 partnerów współpracujących w ramach 12 projektów opieki zdrowotnej uzyskało już wcześniej prawie 24 mln euro na wsparcie szpitali, służb ratunkowych i innych jednostek medycznych. Wyjaśniło, że dotacje te są przeznaczone między innymi na bezpieczeństwo epidemiologiczne, opiekę zdrowotną matki i dziecka, onkologię oraz intensywną opiekę medyczną.

"Dodatkowe pieniądze z funduszy europejskich pozwolą wprowadzić nowy sprzęt, wzmocnić zdalną współpracę transgraniczną oraz przeprowadzać testy na koronawirusa. Dzięki wsparciu służby medyczne będą sprawniej i skuteczniej nieść pomoc pacjentom oraz przeciwdziałać skutkom pandemii" - dodał resort.

Przypomniał, że Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od prawie 16 lat współfinansuje projekty, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Kraje wspólnie realizują wyzwania na obszarach przygranicznych w wielu aspektach. "Ułatwienie dostępu do systemu ochrony zdrowia, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób ponad granicami i bezpieczeństwo publiczne to priorytetowe działania od samego początku istnienia tego programu" - zaznaczył resort.