MFiPR: dodatkowe 300 mln zł z UE na walkę z pandemią dla sektora zdrowia

Dodatkowe 300 mln zł ze środków UE trafi do sektora zdrowia na walkę z pandemią - wskazało w czwartek ministerstwo funduszy i polityki regionalnej. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup ambulansów, środków do dezynfekcji i ochrony osobistej czy aparaturę medyczną dla szpitali.

Chodzi o unijne wsparcie w ramach zmian w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), zatwierdzone przez KE.

"Decyzja Komisji Europejskiej jest kontynuacją działań Polski zmierzających do wsparcia systemu ochrony zdrowia. Dzięki funduszom unijnym mamy dodatkowe pieniądze na pomoc dla personelu medycznego w walce z pandemią koronawirusa" - podkreślił wiceminister Waldemar Buda, cytowany w komunikacie.

Jak wskazał resort, dodatkowe 300 milionów złotych na wsparcie systemu ochrony zdrowia w walce z pandemią COVID-19 zostanie przeznaczone dla najbardziej potrzebujących podmiotów przede wszystkim na zakup ambulansów, środków do dezynfekcji i ochrony indywidualnej. "Szpitale natomiast będą mogły kupić na przykład sprzęt i aparaturę medyczną" - zaznaczono.

Buda przypomniał, że to kolejna zmiana w POiŚ wynikająca z wyzwań związanych z walką z COVID-19. Wyjaśnił, że 550 mln zł trafiło już do szpitali - zostały przeznaczone m.in. na zakup sprzętu medycznego, maseczek, rękawiczek, fartuchów, gogli oraz środków do dezynfekcji.

Zatwierdzona obecnie zmiana w POIiŚ dotyczy m.in. zaktualizowania wytycznych w "zakresie monitorowania postępu rzeczowego" realizacji programu. Wprowadzone zostały np. wskaźniki interwencji antyepidemicznej, obrazujące wymiar rzeczowy interwencji w zakresie przeciwdziałania, zwalczania lub ograniczania skutków epidemii.

KE zatwierdziła też czasowe - w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. - podwyższenie poziomu dofinansowania UE "do 100 proc. dla wszystkich osi priorytetowych Programu i obu kategorii regionów". Zastosowanie tego rozwiązania ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie płynności budżetu środków europejskich w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią - wskazało MFiPR.