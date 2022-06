MFiPR: efekty realizacji Krajowego Planu Odbudowy odczuje każdy obywatel

Efekty realizacji Krajowego Planu Odbudowy odczuje każdy obywatel - podkreślił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Kierowane przez niego ministerstwo będzie koordynować współpracę resortów w procesie wdrożenia 54 inwestycji i 48 reform w ramach KPO.

Jak podało MFiPR, wynegocjowane w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł i 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek zostaną zainwestowane w sposób ściśle określony w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Ministerstwo funduszy będzie koordynować współpracę kilkunastu resortów w procesie przygotowania i wdrożenia 48 reform i 54 inwestycji.

"Efekty realizacji Krajowego Planu Odbudowy odczuje każdy obywatel. Będą to inwestycje i reformy, które mają pomóc skutecznie stawić czoło wyzwaniom demograficznym, zmianom klimatu, umożliwić Polakom uczestniczenie w tworzeniu i korzystaniu z nowych technologii oraz korzystanie z rozwiązań cyfrowych" - podkreślił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

KPO składa się z sześciu części, w tym pięciu tematycznych: odporność i konkurencyjność gospodarki; zielona energia i zmniejszenie energochłonności; transformacja cyfrowa; efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia; zielona, inteligentna mobilność, i jednego instytucjonalnego: poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Resort zaznacza, że wsparcie w ramach KPO koncentruje się na interwencjach, które przyczynią się do pobudzenia gospodarki, inwestycji, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Realizowane będą działania skierowane do przedsiębiorców, instytucji publicznych i innych podmiotów społeczno-gospodarczych. W każdym komponencie znajdą się także działania na rzecz spójności terytorialnej - w zależności od zidentyfikowanych problemów - adresowane do obszarów wiejskich, miast czy też obszarów szczególnie doświadczonych skutkami pandemii, gdzie występuje kumulacja problemów społeczno-gospodarczych.

Ministerstwo informuje, że w ramach KPO będzie kontynuowana reforma prawa gospodarczego, której celem jest ograniczenie obciążeń regulacyjnych i administracyjnych dla przedsiębiorców. "Efektem przyjęcia tzw. tarczy prawnej będzie przyspieszenie wydawania decyzji i likwidacja barier utrudniających rozwój przedsiębiorczości. Tarcza prawna zmniejszy nadmierną biurokrację, ułatwi firmom inwestowanie, dywersyfikację działalności, będzie wspierać rozwój gospodarczy po pandemii" - wskazuje MFiPR.

Zgodnie z informacją resortu funduszy i polityki regionalnej KPO sfinansuje również nowe miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych. Powstanie jeden spójny system tworzenia i wspierania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Reforma ma poprawić sytuację rodziców na rynku pracy.

Dzięki środkom z KPO będzie możliwa wymiana jeszcze większej liczby źródeł ciepła wpływających negatywnie na jakość powietrza - zapewnia MFiPR. Środki z Funduszu Odbudowy posłużą też do przyłączenia co najmniej 931 tys. gospodarstw domowych do internetu o przepustowości nie niższej niż 100 Mb/s. Ponadto do szkół zostaną dostarczone przenośne komputery z niezbędnym oprogramowaniem do użytku nauczycieli, dzięki czemu każde dziecko, w nawet najmniejszej miejscowości, będzie miało równy dostęp do edukacji - zakłada KPO.

Według MFiPR w ramach reformy służby zdrowia w 300 szpitalach zostanie zakupiony nowy sprzęt, a w 280 szpitalach zostanie poprawiona infrastruktura. Zaplanowano też środki na poprawę warunków podróżowania koleją, a także poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, budowę drogowych obwodnic i instalację automatycznych urządzeń rejestrujących.

Komisja Europejska zaakceptowała w środę polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO). To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. Żeby te środki trafiły do Polski, KPO musi zostać jeszcze przyjęte przez Radę, co stanie się prawdopodobnie 17 czerwca. Jak dotąd KE wydała pozytywne decyzje w sprawie krajowych planów 25 z 27 państw członkowskich.

