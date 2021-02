MFiPR: Fundusze VC zainwestowały w polskie spółki ponad 2,1 mld zł w 2020 r.

Fundusze Venture Capital (VC) zainwestowały w polskie spółki rekordową kwotę ponad 2,1 mld zł w 2020 r - podało w poniedziałek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dodano, że co czwarta spółka, do której trafiły te środki zajmuje się rozwijaniem innowacji w obszarze zdrowia.

Wiceminister resortu Małgorzata Jarosińska-Jedynak wskazała, że to rekordowy 70 proc. wzrost względem bardzo dobrego 2019 r.

Istotny udział miały w tym procesie inwestycyjnym fundusze korzystające ze środków europejskich z Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

Jak wyjaśnił resort, venture capital to nowoczesny sposób finansowania działalności start-upów i firm planujących ekspansję, który pomaga w szybkim rozwoju firmy. "Pozwala na korzystanie zarówno z kapitału, jak i doświadczenia menedżerskiego czy kontaktów biznesowych inwestorów - wskazano. Resort dodał, że w Programie Inteligentny Rozwój przeznaczono ponad 2,7 mld zł na tego rodzaju wsparcie; "prawie 2 mld zł dołożą inwestorzy prywatni".

2,7 mld zł przeznaczyliśmy z #FunduszeEuropejskie na wsparcie działalności start-upów i firm planujących ekspansję. W 2020 fundusze Venture Capital zainwestowały w polskie spółki 2,1 mld zł #InteligentnyRozwój #funduszeUE https://t.co/SMlbG1XWtq — Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (@MFIPR_GOV_PL) February 15, 2021

MFiPR zwróciło uwagę, że łącznie finansowanie VC "poprzez 158 zaangażowanych funduszy pozyskało w ciągu roku 300 spółek, 74 z 310 transakcji wspartych zostało przez fundusze zasilone kapitałem pochodzącym ze środków POIR".

Jak podkreślono, dla spółek na wczesnym etapie rozwoju w Programie Inteligentny Rozwój przeznaczono różnorodne instrumenty od środków bezzwrotnych (dotacje, granty) do zwrotnych (instrumenty kapitałowe). "Celem wsparcia jest napędzenie kapitałem polskich, innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju oraz rozwój centrów badawczo-rozwojowych i naukowców" - przypomniano.

Co czwarta spółka, do której trafiły środki VC, zajmuje się rozwijaniem innowacji w obszarze zdrowia. "Wśród nich znajdują się nie tylko projekty naukowe, ale także przedsięwzięcia mające na celu rewolucjonizować dotychczasowy system opieki lub zwiększać naszą świadomość o samopoczuciu" - wskazano. Popularne wśród inwestorów są też rozwiązania dla korporacji (Enterprise Software) oraz FinTech. Stanowiły one kolejno 15 proc. i 9 proc. wszystkich transakcji w 2020 r. - wyliczono.

Resort wskazał, że 62 proc. zainwestowanych w trzecim kwartale ubiegłego roku środków to kapitał publiczno-prywatny, a udział międzynarodowych funduszy w transakcjach wyniósł 48 proc. Jednocześnie, 258 z 310 transakcji oparto na kapitale publiczno-prywatnym. "74 z 310 transakcji to inwestycje z udziałem funduszy PFR Ventures. W 2020 zapewniły one 28% kapitału dla innowacyjnych przedsiębiorstw" - podano.

Dodano, że rośnie średnia wartość transakcji, która zbliża się do 4 mln zł. "Mediana utrzymuje się na poziomie 1 mln zł" - podsumował resort.