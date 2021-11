MFiPR: Funduszowy sposób na zimę

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Wraz z nadejściem jesieni przyroda przygotowuje się do zimowego snu. My na ten okres mamy inny sposób - Fundusze Europejskie.

One na zimę nie zasypiają. Wręcz przeciwnie. Wciąż działają na pełnych obrotach i oferują mnóstwo możliwości wsparcia dla Twojej firmy albo okolicy.

Szkolenia dla przedsiębiorców, pomoc w zdobywaniu zagranicznych rynków, technologie cyfrowe dla gmin, oraz wsparcie finansowe z REACT-EU na walkę z negatywnymi skutkami pandemii to tylko niektóre z możliwości.

Zapoznaj się z konkursami, które będą trwały w listopadzie. Oferta obejmuje łącznie 22 konkursy: 10 z programów krajowych, 5 z programów regionalnych oraz 7 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Cyfrowa gmina

Cyfrowa Gmina to konkurs grantowy w Programie Polska Cyfrowa dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, sprzęt komputerowy, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Nabór do konkursu odbędzie się w 3 rundach. Do 17 listopada 2021 możliwe będzie złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwszej rundzie. O terminach kolejnych rund będziemy informować na bieżąco.

Granty na Eurogranty

Nawet 280 tys. zł na przygotowanie wniosków o dofinansowanie w konkursach organizowanych bezpośrednio przez instytucje Unii Europejskiej mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

W organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie można zyskać pomoc we wzięciu udziału w Programach Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE oraz zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską ogłaszanych w 2021 roku, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.Środki z otrzymanej dotacji można przeznaczyć m.in. na:

usługi doradcze, dzięki którym zostanie przygotowany wniosek o Eurogrant;

opracowanie studium wykonalności;

organizację spotkań (w tym koszty szukania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych);

tłumaczenie wniosku.

Nowy start dla przedsiębiorcy

Musiałeś zamknąć swój biznes, ale nie poddajesz się i ponownie rozkręcasz działalność gospodarczą? Fundusze Europejskie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój pomogą Ci zrozumieć, co poszło nie tak, i jak nie popełnić tych samych błędów. Zaaplikuj do programu Nowy Start. Zdobyte środki przeznaczysz np. na analizę przyczyn niepowodzenia, rozwój kompetencji niezbędnych do prowadzenia firmy oraz przeszkolenie zatrudnionych pracowników. Zgłoszenia przyjmowane są przez 4 operatorów.

Szkolenia i doradztwo z dostępnego projektowania

Jeśli prowadzisz firmę, która chce wprowadzać na rynek rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami zainteresuj się finansowanymi z Funduszy Europejskich w 100 proc. szkoleniami i doradztwem.

Co możesz zyskać? Wiedzę jak projektować uniwersalnie:

- produkty (np. sprzęt komputerowy, terminale samoobsługowe, urządzenia do korzystania z usług audiowizualnych, czytniki książek elektronicznych itp.),

lub

- usługi, (m.in. cyfrowe towarzyszące transportowi pasażerskiemu, łączności elektronicznej), audiowizualne czy usługi bankowości detalicznej).

Konkurs realizowany jest na terenie całej Polski, w podziale na pięć makroregionów.

Polskie firmy na rynkach zagranicznych

Jeżeli jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą działającym w jednym z następujących województw: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, i posiadasz co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do wprowadzenia na rynek zagraniczny to ten konkurs jest prawdopodobnie dla Ciebie.

Między 18 października, a 22 grudnia br. możesz złożyć wniosek o dofinansowanie m.in.:

usług doradczych, związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;

wdrożenia nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

Outplacement, czyli pomoc w szybkim ponownym znalezieniu pracy

Outplacement to program wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla osób, które straciły pracę z winy zakładu pracy.

Konkurs na to trwa od 10-18 listopada 2021 r. w województwie łódzkim.

Wsparcie może obejmować m.in.

szkolenia i kursy zawodowe,

doradztwo zawodowe,

poradnictwo psychologiczne,

pośrednictwo pracy, staże przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,

subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,

studia podyplomowe,

bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą

Szczegóły konkursu

To tylko niektóre wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w listopadzie naborach znajdziesz poniżej:

ogólnopolskie programy (XLSX 15 KB)regionalne programy (XLSX 30 KB) programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (XLSX 15 KB)

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce "Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków".

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji. Potrzebujesz dodatkowych informacji?Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

