MFiPR: inauguracja formalnych negocjacji Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej zainaugurowano we wtorek formalne negocjacje dotyczące Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską - poinformowało ministerstwo.

Jak podał resort funduszy i polityki regionalnej, we wtorek odbyło się spotkanie inaugurujące negocjacje formalne wokół Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Wzięli w nim udział przedstawiciele Komisji Europejskiej (KE). Umowa Partnerstwa (UP), wyjaśniono, to najważniejszy dokument określający, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. Umowa odpowiada zarówno na polskie potrzeby rozwojowe, jak i priorytety unijne. Dotyczy 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Ministerstwo poinformowało, że podczas spotkania rozmawiano między innymi o Europejskim Funduszu Społecznym i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

"Jesteśmy w kluczowym momencie przygotowania dokumentów programowych dla perspektywy finansowej 2021-2027. To w najbliższych tygodniach zdecyduje się ostateczny kształt i forma wsparcia, która będzie finansowana w ramach programów realizowanych w Polsce przez najbliższe lat" - powiedział, cytowany w komunikacie, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Głównym tematem dyskusji był transfer pomiędzy kategoriami regionów w ramach UP 2021-2027 oraz transfer pomiędzy funduszami (EFS+ - FS) w ramach UP 2021-2027, a także zakres geograficzny i model zarządzania Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Omówiono stan przygotowania programów regionalnych (w tym realizacja zasady partnerstwa) na lata 2021-2027.

Odnosząc się do podziału II transzy instrumentu REACT-EU, wiceminister Waldemar Buda podkreślił, że dzisiejsze wydarzenie poprzedziło wiele spotkań z Komisją Europejską, dzięki którym resort funduszy i polityki regionalnej określił priorytety inwestycyjne, które pokrywają się z unijną wizją w wielu miejscach, m.in. dokonał korekty podziału alokacji, aby sfinansować inwestycje w ochronę zdrowia (7 proc. środków finansowych), transport niskoemisyjny (27 proc.), efektywność energetyczną (34 proc.) i cyfryzację (32 proc.).

Z informacji wynika, że podczas spotkania omawiano harmonogram negocjacji projektu Umowy Partnerstwa, które zamknęłyby się w cyklu 10 spotkań i pozwoliły na omówienie zakresu wsparcia w poszczególnych celach polityki z uwzględnieniem wszystkich części UP i zagadnień, które ich dotyczą takich jak: uzasadnienie wsparcia, zakres wsparcia, komplementarność i demarkacja czy formy wsparcia. Jedno spotkanie poświęcone zostanie również tematom horyzontalnym, takim jak sprawy finansowe, zasady horyzontalne, działania informacyjno-promocyjne.

"Naszym celem jest jak najszybsze zakończenie prac nad Umową Partnerstwa i rozstrzygnięcie w zasadzie wszystkich kwestii podczas spotkań w ramach negocjacji formalnych Liczymy, że cały proces akceptacji Umowy Partnerstwa uda się zamknąć na początku II kwartału 2022 r." - dodał wiceminister Buda. Podtrzymał plany transferu środków do lepiej rozwiniętego regionu oraz regionów przejściowych co pozwoli realizować projekty ogólnokrajowe w obszarze nauki, czy ochrony zdrowia.

"Zamierzamy dokonać transferu w wysokości 4,1 mld euro, co stanowi łącznie 7,14 proc. alokacji. Nasze argumenty i uzasadnienie dla proponowanego transferu bazują na dokładnej analizie potrzeb naszych regionów. Jednocześnie dokładaliśmy starań, aby ograniczyć transfery między kategoriami regionów do niezbędnego minimum" - zapewnił.

Zgodnie z komunikatem jednym z priorytetowych punktów w zakresie negocjacji Umowy Partnerstwa jest plan transferu środków pomiędzy funduszami - z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus do Funduszu Spójności oraz pomiędzy kategoriami regionów.

"Wnioskujemy o dokonanie transferu między-funduszowego w kwocie ok. 2,98 mld euro, co stanowi 20 proc. alokacji początkowej EFS+; a proponowany transfer wynika z realnie ocenionych potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed Polską. Alokacja EFS+ w wysokości 11,6 miliarda euro pozwoli nam odpowiedzieć na potrzeby i zachować zakres wsparcia tego funduszu na poziomie zbliżonym od dotychczasowego" - zaznaczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jej zdaniem pomimo dokonania transferu z EFS+, środki na finansowanie celów społecznych będą wzrastały w ujęciu ogólnym. "Źródłem finansowania inwestycji w tym obszarze będzie m.in. budżet krajowy oraz Krajowy Plan Obudowy" - wyjaśniła.

Podkreśliła, że priorytetem strony polskiej, jeśli chodzi o zasięg geograficzny, jest, by ze wsparcia FST nie został wykluczony żaden z sześciu polskich regionów węglowych, które podjęły wysiłki na rzecz przygotowania ambitnych planów transformacji tj. Dolnośląski, Lubelski, Łódzki, Małopolski, Śląski i Wielkopolski.

