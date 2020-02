MFiPR: Inwestycje w Gdańsku i Olsztynie będą realizowane w formule PPP z dofinansowaniem z UE

Inwestycje w Gdańsku i Olsztynie to przykład, że projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) można połączyć z dofinansowaniem unijnym - oceniła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W obu aglomeracjach powstaną spalarnie odpadów, do których będą trafiać śmieci nienadające się do recyklingu. Wyprodukowane z nich ciepło trafi do miejskich sieci.

Jak napisał resort, inwestycje będą realizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

"Inwestycje w Gdańsku i Olsztynie to przykład, że projekty realizowane w formule PPP można połączyć z dofinansowaniem unijnym. Te dwa sposoby finansowania projektów nie wykluczają się, a stają się dobrym uzupełnieniem" - podkreśla cytowana w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodała, że decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca dofinansowanie tych projektów "sprawi, że PPP i fundusze UE będą częściej iść w parze".

Resort wskazał, że akcept dla projektu budowy spalarni jest setną pozytywną decyzją wydaną przez Komisję Europejską dla projektów realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Zaznaczono, że wartość budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów w Gdańsku to ponad 622 milionów złotych, z czego ponad 270 milionów złotych będzie pochodzić ze środków unijnych.

Projekt zakłada budowę nowoczesnej, ekologicznej spalarni odpadów, do której będą trafiać śmieci nienadające się do recyklingu. Wyprodukowane w spalarni ciepło trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia do sieci energetycznej. W projekcie weźmie udział 35 pomorskich gmin.

Projekt będzie realizowany w formule PPP oznacza to, że firma prywatna będzie odpowiedzialna za zaprojektowanie, wybudowanie oraz obsługę spalarni przez 29 lat. W przypadku gdańskiej inwestycji spalarnię zbuduje włoski koncern Astaldi oraz Termomeccanica Ecologia. Operatorem zostanie francuska firma TIRU. Stroną publiczną jest Zakład Utylizacyjny w Gdańsku.

Z kolei całkowita wartość projektu w Olsztynie ("Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Olsztynie") to ponad 797 milionów złotych. Dofinansowanie unijne wyniesie ponad 172 milionów złotych.

Nowoczesna i ekologiczna spalarnia ma dostarczać ciepło dla części Olsztyna oraz ograniczyć składowanie odpadów. Ten projekt również łączy finansowanie ze środków z UE z PPP. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie odpowiada za inwestycję od strony publicznej natomiast wykonawcą jest Dobra Energia dla Olsztyna. Umowa PPP została zawarta na 28 lat.