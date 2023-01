MFiPR: Komitet Monitorujący FERS przyjął kryteria wyboru finansowanych projektów

Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego przyjął kryteria ogólne wyboru projektów, które mogą otrzymać wsparcie z funduszy unijnych - poinformowało we wtorek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalej.

Resort napisał, że podczas pierwszego posiedzenia Komitet Monitorujący (KM) Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) przyjął regulamin działania oraz kryteria ogólne wyboru projektów, a także zatwierdził kryteria wyboru dla wsparcia w ramach programu "Maluch Plus".

Jak zaznaczyła przewodnicząca obradom Komitetu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, FERS to kompleksowy i różnorodny tematycznie program, który będzie odpowiadał na kluczowe wyzwania w zakresie włączenia społecznego, rynku pracy, edukacji i ochrony zdrowia. "Mamy na ten cel około 5 mld euro" - wskazała.

Napisano, że Komitet Monitorujący przyjął kryteria wyboru projektu wsparcia unijnego na rzecz zwiększenia dostępu do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi do lat trzech. Przypomniano, że w FERS na realizację projektu "Maluch Plus" przeznaczono ponad 850 mln euro

"Dzięki projektowi "Maluch Plus" powstanie ponad 102 tys. nowych miejsc opieki dla dzieci do lat trzech, zarówno w żłobkach, klubach dziecięcych jak i u dziennych opiekunów" - wskazała wiceminister.

Jarosińska -Jedynak mówiła też o innych zadaniach, które będą realizowane w ramach FERS, m.in. o sieci Klubów Rozwoju Cyfrowego. "Kluby będą przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu osób dorosłych, zwłaszcza starszych. Placówki pomogą w nabywaniu oraz rozwijaniu podstawowych umiejętności cyfrowych. Na ten cel przeznaczymy około 235 mln euro" - powiedziała.

Napisanio, że w ramach FERS będą realizowane i dofinansowane inicjatywy wsparcia dla systemu oświaty, szkolnictwa wyższego, sektora zdrowia, rozwój usług społecznych i aktywnej integracji.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl