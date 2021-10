MFIPR: Koncepcja Rozwoju Kraju 2050. Debata ekspercka „Społeczeństwo i jakość życia” (komunikat)

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 (KRK) ma sformułować najważniejsze wyzwania stojące przed Polską oraz zarysować możliwe scenariusze rozwoju na najbliższe trzydzieści lat. Dzisiaj Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, otworzył ostatnie z cyklu spotkanie ekspertów oraz wysłuchanie publiczne w ramach prac nad KRK. Debata poświęcona była kwestiom rozwoju społecznego i jakości życia.

- Z najnowszych badań wynika, że pogłębiają się różnice gospodarczo-społeczne pomiędzy poszczególnymi obszarami i między ludźmi. Zarówno na poziomie lokalnym, krajowym jak i europejskim - rozpoczął dyskusję wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. - Aby to zmienić musimy podejmować skoordynowane i przemyślane działania w ramach polityk publicznych, które będą uwzględniać różnorodność potencjałów i oczekiwań - dodał wiceminister Buda.

Podczas debaty ekspertów dedykowanej jakości życia i sprawom społecznym na pierwszy plan wysuwały się kluczowe wątki dotyczące demografii i światowych trendów związanych z malejącą populacją, zmniejszającą się dzietnością oraz postępującym starzeniem społeczeństwa, przy równocześnie wydłużającej się długości życia. Zwrócono też uwagę na kwestie edukacji, relacji społecznych i jakości życia.

Wiceminister podkreślił również, że zachodzące zmiany i postępująca automatyzacja i robotyzacja oraz rozwój rozwiązań cyfrowych wpływają na otaczającą rzeczywistość. Umożliwiają otwarcie na świat i kreują nawyki konsumentów. Zmiany wywołują także obawy związane m.in. z utratą pracy, koniecznością zmiany dotychczasowego stylu życia czy utratą prywatności. Wpływają na relacje międzypokoleniowe i społeczne.

- Wszystko to, co dzieje się w sferze społecznej i gospodarczej będzie wpływało na otaczającą nas przestrzeń - wyludnianie się obszarów, punktową wzmożoną urbanizację, migracje, rosnącą mobilność. To wymaga odpowiedniej reakcji tak, by zapewnić funkcjonalną i przyjazną przestrzeń do życia. Wszystkie te zjawiska z pewnością nie pozostaną bez wpływu na sposób prowadzenia polityk publicznych w poszczególnych sferach życia - podkreślał wiceminister Waldemar Buda.

Czym jest Koncepcja Rozwoju Kraju 2050

Dokument KRK 2050 będzie:

• identyfikował kluczowe światowe i krajowe trendy kształtujące przyszłość w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej,

• wskazywał zestaw najważniejszych wyzwań rozwojowych, z jakimi już mierzy i mierzyć się będzie Polska,

• formułował możliwe scenariusze rozwojowe,

• rekomendował strategiczne wybory w ramach polityk publicznych w perspektywie roku 2050.

Wysłuchania publiczne, którym towarzyszyły debaty ekspertów trwały od 17 września. W ramach prac nad KRK 2050 odbyło się pięć spotkań dotyczących kluczowych dla przyszłości kraju tematów: "Świat, Europa i Polska", "Transformacja gospodarki", "Środowisko i zielona transformacja" oraz "Nowe technologie". Dzisiejsze, ostatnie spotkanie poświęcone było kwestiom społecznym i jakości życia.

KRK 2050 ma być odzwierciedleniem aktualnej wiedzy eksperckiej i oczekiwań mieszkańców Polski co do przyszłości kraju, zwłaszcza młodego pokolenia.

KRK - co dalej

Kolejnym krokiem będzie sformułowanie wyzwań dla polityk publicznych niezbędnych do kierunkowania rozwoju Polski w kolejnych latach. KRK będzie prezentowała różne scenariusze rozwoju uwzględniające zmiany prognozowane w wymiarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym.

Zachęcamy do udziału lub podzielenia się z nami swoimi przemyśleniami. Swoją opinię można przesłać do nas na adres: krk@mfipr.gov.pl. W tytule mejla należy wpisać temat debaty. Wszystkie pomysły przeanalizujemy i postaramy się wykorzystać w pracach nad KRK 2050.

Prace nad KRK 2050 prowadzimy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów oraz Instytutem Ochrony Środowiska - w ramach projektu GOSPOSTRATEG.

