MFiPR: Krajowy Plan Odbudowy we współpracy z regionami

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zwróciła się do marszałków województw z prośbą o przesyłanie swoich propozycji do Krajowego Planu Odbudowy. W oparciu o ten dokument będą dystrybuowane wynegocjowane ostatnio środki - podał resort funduszy w środę w komunikacie.

Resort poinformował, że w ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego kształt negocjowano podczas niedawnego szczytu UE w Brukseli, będziemy mieli do dyspozycji ok. 23 mld euro na dotacje w cenach stałych i ok. 34,3 mld euro na pożyczki w cenach bieżących.

"Te pieniądze będziemy inwestować w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej" - czytamy.

"Chcemy, żeby do Polski napłynęły dodatkowe środki finansowe na działania wzmacniające gospodarkę i społeczeństwo po pandemii oraz tworzące trwałe podstawy wzrostu. W tym celu w Polsce przygotowujemy Krajowy Plan Odbudowy, który jest warunkiem realizacji inwestycji z Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności w nowej perspektywie finansowej" - stwierdziła Jarosińska-Jedynak.

Wedle minister propozycje inwestycji do tego planu są zbierane od poszczególnych resortów, a projekty, które do nas dotychczas wpłynęły dotyczą różnych dziedzin - energetyki, ochrony środowiska, transportu, innowacji i przedsiębiorczości, zdrowia, cyfryzacji i spójności terytorialnej.

"Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zwróciła się do marszałków z prośbą o przesyłanie swoich propozycji" - napisano w komunikacie.

"Rola regionów w pracach nad KPO będzie z jednej strony wiązała się z identyfikacją projektów - powiedziała minister.

Jej zdaniem regiony będą zaangażowane również w prace nad ich doskonaleniem w kontekście wymogów unijnych oraz innych parametrów, kluczowych w kontekście ich późniejszej realizacji.

"Musimy mieć pewność, że Komisja Europejska pozytywnie oceni KPO wraz z projektami. Tylko pozytywna ocena umożliwia uzyskanie środków finansowych. Dlatego też tak ważne jest dobre przygotowanie projektów" - dodała.

Resort poinformował, że z regulacji unijnych wynika, że Krajowy Plan Odbudowy może zostać przedstawiony Komisji Europejskiej najwcześniej od 15 października 2020 r. (wraz z projektem budżetu) do 30 kwietnia 2021 r.(lub 2022 r.). "KE ma 2 miesiące na ocenę i podjęcie decyzji o wsparciu finansowym KPO" - podsumowano.