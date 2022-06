MFiPR: m.in. zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w ramach KPO

Nowe e-usługi publiczne, zwiększenie bezpieczeństwa systemów informatycznych i wsparcie kompetencji cyfrowych m.in. pracowników różnych sektorów gospodarki to efekty realizacji "Transformacji cyfrowej" w ramach KPO - przekazało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) składa się z pięciu części - jedną z nich jest "Transformacja cyfrowa". Jej budżet dotacyjny to - jak podało MFiPR - 12,5 mld zł, a pożyczkowy - 9,4 mld zł.

Jak zapewnił resort funduszy, środki te posłużą zwiększeniu skali zastosowań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie. "Będziemy uruchamiać nowe e-usługi publiczne, publiczne platformy danych, systemy informatyczne. Będziemy też jednocześnie podnosić kompetencje cyfrowe obywateli" - wskazano. Służyć temu ma przyjęcie Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, "określającego zarządzanie rozwojem kompetencji i edukacji cyfrowej oraz wsparcie kompetencji cyfrowych obywateli i pracowników różnych sektorów gospodarki w perspektywie do 2030 r." - dodano. "Planujemy przeszkolić 380 tys. osób" - dodano.

Resort przekazał, że zwiększy się bezpieczeństwo systemów informatycznych, a także wzmocniona zostanie infrastruktura przetwarzania danych na skutek nowelizacji ustawy z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. "Pozwoli to m.in. na utworzenie sieci sektorowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego oraz wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy administracją rządową a jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie reagowania na incydenty naruszające bezpieczeństwo" - wyjaśniono.

Twórcy KPO dążą do tego, by w każdym miejscu w Polsce był dostęp do szerokopasmowego internetu. "Zapewni to inwestycja w przyłączenie do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s (z możliwością zwiększenia do przepustowości gigabitowej) co najmniej 931 tys. gospodarstw domowych znajdujących się na obszarach tzw. białych plam" - podano.

Wskazano też na niwelowanie cyfrowych nierówności w dostępie do edukacji. "Przenośne komputery z niezbędnym oprogramowaniem zostaną dostarczone do szkół do użytku nauczycieli i uczniów" - stwierdzono.

Podsumowując główne efekty inwestycji w ramach tego filaru KPO MFiPR wskazało m.in. na: 931 tys. gospodarstw domowych z dostępem do szybkiego internetu; przenośne komputery z niezbędnym oprogramowaniem dostarczone do szkół do użytku nauczycieli i uczniów; 380 tys. osób przeszkolonych w zakresie kompetencji cyfrowych; 65 nowoczesnych e-usług publicznych i 4,2 tys. stacji bazowych wdrożonych na obszarach wiejskich z 5G.

Ministerstwami odpowiedzialnymi za cyfrowy filar KPO są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów.

autorka: Magdalena Jarco, Anna Bytniewska

maja/ ab/ pad/

