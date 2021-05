MFiPR: miliardy euro na działalność badawczo-rozwojową i innowacje

W programach wspierających działalność badawczo-rozwojową i innowacje w firmach na najbliższą perspektywę finansową przewidziano miliardy euro m.in. na wsparcie dla MŚP czy rozwój gospodarki obiegu zamkniętego - mówiła w środę posłom Małgorzata Szczepańska z MFiPR.

Przedstawicielka Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiała w środę posłom z Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych "Informację w zakresie stanu przygotowania do uruchomienia mechanizmów wspierania innowacyjności polskich przedsiębiorstw finansowanych ze środków budżetu UE na lata 2021-2027 oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy".

Według Małgorzaty Szczepańskiej, główne obszary, na jakie będą kierowane środki związane z innowacjami, to podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności polskich firm. "To wsparcie na nowe projekty związane z nowymi technologiami będzie realizowane głównie z poziomu krajowego w przyszłym programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz w regionalnych programach operacyjnych" - powiedziała.

Podkreśliła, że z poziomu krajowego szeroko wspierany będzie także obszar cyfryzacji.

Jak mówiła, według założeń program Fundusze Europejskie dla nowoczesnej gospodarki będzie realizowany na poziomie krajowym i wdrażany przez NCBiR oraz PARP, a przewidziano na niego ok. 8 mld euro. W tej chwili analizowane są zgłoszenia i uwagi, które wpłynęły w ramach konsultacji programu.

Przedstawicielka resortu opisywała posłom trzy osie, wokół których zbudowany jest program. Pierwsza, skierowana na wsparcie przedsiębiorstw, ma na celu "ciągłe mobilizowanie nakładów prywatnych na działalność badawczo-rozwojową". Druga koncentruje się na wsparciu tzw. ekosystemu innowacji, czyli współpracy sektora nauki z biznesem, współpracy międzynarodowej oraz tworzeniu takich podmiotów jak klastry i instytucje otoczenia biznesu. Celem tej osi jest także podnoszenie kompetencji naukowców dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, a także wspieranie transferu technologii z instytucji badawczych do biznesu oraz pomoc dla małych i średnich firm w cyfryzacji. Przewidziano także wsparcie dla indywidualnych wynalazców i start-upów, m.in. z wykorzystaniem funduszy venture capital i "aniołów biznesu".

Z kolei trzecia oś skierowana jest na pomoc techniczną, czyli działania, które mają wspierać instytucje zaangażowane w realizację programu, a także zachęcanie do działalności innowacyjnej.

Jak mówiła, według planów - zależących od negocjacji z Komisją Europejską i postępu prac nad rozporządzeniami, które mają być przyjęte na przełomie maja i czerwca - w pierwszym kwartale 2022 r. zostaną uruchomione pierwsze konkursy realizowane przez NCBiR i PARP na wsparcie dla firm na przedsięwzięcia innowacyjne.

Przedstawicielka MFiPR przedstawiła także założenia Krajowego Planu Odbudowy dotyczące innowacyjności. Wskazała, iż środki planowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy w komponencie A Odporność i konkurencyjność kluczowych sektorów gospodarki to ponad 4,7 mld euro, z których większość to wsparcie o charakterze dotacyjnym, a niewielka część - to pożyczki.

Opisywała, iż wsparcie to skierowane będzie przede wszystkim dla firm, które będą realizowały innowacyjne przedsięwzięcia oraz inwestycje MŚP m.in. w obszarze cyfryzacji, gospodarki obiegu zamkniętego oraz w sektorze rolno-spożywczym.

Podkreśliła, że planowane są działania wspierające robotyzację i innowacje w dużych firmach, na co przewidziano kwotę 450 mln euro. Planowane są również inwestycje dotyczące wdrażana innowacji środowiskowych związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, np. tworzenie rynku surowców wtórnych.

W KPO planowane są również m.in. działania nakierowane na ograniczenie skutków pandemii, skierowane szczególnie do MŚP dla sektora HoReCa, turystyki i kultury.

