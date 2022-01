MFiPR: możliwość udzielania pomocy publicznej na zwalczanie skutków pandemii przedłużona

Możliwość udzielania pomocy publicznej na zwalczanie skutków pandemii została przedłużona - poinformowało w środę Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Resort dodał, że zmiany zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską 22 grudnia 2021 r.

Jak podał resort funduszy i polityki regionalnej, pułapy pomocy dla jednego przedsiębiorcy zostały podniesione do 290 tys. euro brutto dla firm w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, do 345 tys. euro brutto - dla przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa lub akwakultury oraz do 2,3 mln euro brutto - dla firm w innych sektorach.

Wydłużenie okresu udzielania pomocy oznacza przeznaczenie na realizację zmienionych rozporządzeń dodatkowo 1,7 mld zł. Łączna wartość udostępnionych przedsiębiorcom na walkę ze skutkami pandemii na ich podstawie środków zamknie się kwotą blisko 14,5 mld zł - dodało ministerstwo.

Według ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy, negatywne skutki pandemii odczuwamy wszyscy. "Pomagamy polskim firmom przetrwać spowolnienie wywołane pandemią poprzez przedłużenie do połowy tego roku możliwości udzielania pomocy publicznej na specjalnych zasadach. W przypadku pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej oraz w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego zwiększyliśmy limit pomocy publicznej dozwolonej na szczególnych, obowiązujących w czasie pandemii zasadach" - wskazał.

Resort przypomniał, że zmienione zostały rozporządzenia w sprawie udzielania w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz ze środków zwróconych z perspektywy finansowej 2007-2013 pomocy publicznej m.in. w formie dotacji lub pomocy zwrotnej, z instrumentów finansowych: w formie preferencyjnych pożyczek, poręczeń lub gwarancji, na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19,

Rozporządzenia wydłużające okres udzielania przedsiębiorcom pomocy państwa z 31 grudnia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r, weszły w życie w ostatnich dniach ub. roku - zaznaczono.

