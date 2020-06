MFiPR: na ok. 143 mln zł złożono wnioski o dotację na kapitał obrotowy firm

Na ok. łączną 143 mln zł złożono już wnioski o dotację na kapitał obrotowy dla średnich firm z programu Polska Wschodnia - poinformowało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Pula programu to 500 mln zł.

Jak poinformował resort, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak spotkała się czwartek z przedsiębiorcami i samorządowcami w Ostrowie w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Przebywająca z wizytą w województwie podkarpackim szefowa resortu mówiła o przeciwdziałaniu skutkom koronawirusa w województwie podkarpackim.

"14 miliardów złotych z funduszy europejskich przeznaczyliśmy do tej pory na działania poprawiające kondycję polskiej gospodarki zmagającej się ze skutkami pandemii wywołanej przez koronawirus" - mówi cytowana w informacji minister Jarosińska-Jedynak.

Zaznaczyła, że Funduszowy Pakiet Antywirusowy przygotowany przez MFiPR uzupełnia to, co oferuje Tarcza Antykryzysowa rządu i Tarcza Polskiego Funduszu Rozwoju.

W informacji napisano, że formą pomocy dla przedsiębiorców, pracowników i gospodarki są m.in.: dotacje na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstw; dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne; pożyczki płynnościowe na bieżącą działalność firmy, granty na badania nad diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób wirusowych; ułatwienia w kredycie technologicznym.

Dodano, że Funduszowy Pakiet Antywirusowy to także środki przeznaczone na bezpośrednią walkę z pandemią: ochronę zdrowia i sprzęt ochronny dla służb ratunkowych, wsparcie dla domów dziecka i domów pomocy społecznej, zakup sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli.

Zgodnie z informacją, średnie firmy z województw wschodnich mogą otrzymać w ramach programu Polska Wschodnia (POPW) bezzwrotną dotację, którą można przeznaczyć m.in. na pokrycie niezbędnych wydatków, takich jak opłaty za gaz, prąd, paliwo, ubezpieczenia, najmem powierzchni czy zakup towarów czy wynagrodzenia pracowników.

Budżet konkursu w POPW to 500 milionów złotych. Nabór wniosków zakończy się 31 lipca 2020 roku lub potrwa do wyczerpania alokacji. Zaznaczono, że do tej pory złożono wnioski na kwotę ponad 143 milionów złotych, a "województwo podkarpackie jest liderem - ma najwięcej złożonych wniosków z całej Polski Wschodniej - 188 na prawie 40 milionów złotych" - napisano.

Według resortu atrakcyjną formą wsparcia jest pożyczka płynnościowa. "Jej powiększony budżet przekracza 1 miliard złotych. Pożyczki są bezkosztowe dla przedsiębiorcy (nie płacą odsetek), jest możliwość uzyskania karencji w spłacie i tak zwanych wakacji kredytowych. Aktualnie trwa nabór nowych pośredników finansowych, którzy będą mieli do rozdysponowania nowe środki. Nowe nabory wniosków o pożyczki rozpoczną się w połowie lipca" - czytamy.

Przedsiębiorcy - zaznaczono - mogą też korzystać z rozszerzenia funduszu gwarancyjnego (oferującego gwarancje do 80 proc. wartości kredytów dla MŚP udzielanych przez banki komercyjne i spółdzielcze). Dotychczas gwarancjami mogły być objęte kredyty inwestycyjne. Dzięki wprowadzonym zmianom możliwe jest gwarantowanie również kredytów obrotowych, w tym na rachunku bieżącym.

W komunikacie przypomniano, że przedsiębiorcy mogą brać udział w też konkursach na działania B+R. Np. "Szybka Ścieżka - koronawirusy" dofinansowuje inwestycje w tematyce dotyczącej przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Firmy mogą otrzymać dotację m.in na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania, testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19. Mogą to być produkty lecznicze i do terapii, półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce oraz wyroby medyczne, sprzęt i narzędzia do gromadzenia i przetwarzania danych.

"W ministerstwie na bieżąco analizujemy możliwości dodatkowych przesunięć środków unijnych na walkę ze skutkami wirusa" - zapewniła Jarosińska-Jedynak.