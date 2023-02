MFiPR: nie ma zagrożenia dla pieniędzy z polityki spójności - mamy zaliczki, ruszają konkursy

Środki z polityki spójności nie są zagrożone – podało PAP we wtorek MFiPR. Do Polski wpłynęły zaliczki w wysokości ponad 1 mld euro z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027; KE zaakceptowała wszystkie nowe programy krajowe i regionalne, ruszyły też pierwsze nabory do programów krajowych - dodało.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że w ramach poszczególnych celów polityki spójności przypisane zostały tzw. warunki podstawowe, których wypełnienie na poziomie państwa członkowskiego umożliwia korzystanie z refundacji. Polska przedstawiła dotychczas do Komisji Europejskiej samooceny uznające spełnienie wszystkich 20 warunków podstawowych.

"KE uznała za spełnione 16 z 20 obowiązujących Polskę warunków podstawowych. W przypadku pozostałych 4 warunków, w tym dotyczącego Karty Praw Podstawowych (KPP), toczy się dialog z KE zmierzający do uznania ich za spełnione" - wskazało ministerstwo.

Dodało, że prowadzony jest aktywny dialog z Komisją Europejską w sprawie spełnienia warunku dotyczącego Karty Praw Podstawowych.

Jak zaznaczono, każda z dotychczas przygotowanych i przekazanych samoocen spełnienia tego warunku wskazywała i uzasadniała, że warunek został uznany za spełniony.

Resort poinformował, że Komisja Europejska zaakceptowała Polsce wszystkie nowe programy operacyjne w perspektywie 2021-2027, w tym 16 regionalnych i osiem krajowych.

"Wpłynęło do naszego kraju już ponad 1 mld euro w formie zaliczek na realizację programów" - podkreślono. "Bardzo intensywnie pracujemy nad przygotowaniami do rozpoczęcia wdrażania programów: odbywają się posiedzenia komitetów monitorujących przyjmujących kluczowe dokumenty dla programów, trwa przygotowanie dokumentów wdrożeniowych, wkrótce rozpoczną się pierwsze nabory projektów. Polityka spójności podąża normalną ścieżką, tak jak to było w poprzednich perspektywach finansowych UE. Dzieje się to z pewnym opóźnieniem, ale wynika ono z prac KE i dotyczy też innych państw" - wyjaśniło MFiPR.

Zgodnie ze stanowiskiem zawartym we wszystkich przygotowywanych dotąd samoocenach dla warunku dotyczącego KPP - wskazał resort - Polska podtrzymuje stanowisko, że istniejące rozwiązania na poziomie państwa członkowskiego oraz zaproponowane dodatkowe działania w obszarze funduszowym zapewniają spełnienie warunku dotyczącego stosowania KPP.

Przypomniano, że zgodnie z przepisami państwa członkowskie oceniają spełnienie warunków oraz przedstawiają argumentację i uzasadnienie, jeżeli uznają dany warunek za spełniony.

"Byłoby działaniem pozbawionym jakiejkolwiek logiki, gdyby nasz kraj w samoocenach spełnienia danego warunku wykazywał jego niespełnienie" - oceniło MFiPR.

