MFiPR: od ok. 2,8 mln do 7,3 mln uchodźców z Ukrainy może zostać w Polsce

Polska przyjęła do tej pory ok. 2,5 mln uchodźców z Ukrainy. Według naszych analiz kraj ten będzie musiało opuścić ponad 11 mln osób. Od ok. 2,8 mln do 7,3 mln uciekinierów może zostać w naszym kraju - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak poinformowało w środowym komunikacie MFiPR, wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak uczestniczyła w dyskusji zorganizowanej przez grupę roboczą Europejskiego Komitetu Regionów ds. Ukrainy.

Resort przekazał, że w spotkaniu uczestniczyli między innymi: komisarz UE ds. spójności i reform Elisa Ferreira, przewodniczący komisji REGI w Parlamencie Europejskim Younous Omarjee oraz Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas. Gospodarzem debaty był marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

"Jak zaznaczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Polska przyjęła do tej pory około 2,5 mln uchodźców z Ukrainy. Według polskich analiz liczba osób, które będą musiały opuścić Ukrainę, może osiągnąć nawet ponad 11 mln. Jak oceniamy, zdecydowana większość, bo od około 2,8 mln do nawet 7,3 mln uchodźców może zostać w Polsce. Podobne szacunki podaje Komisja Europejska" - przekazało MFiPR.

Cytowana w komunikacie resortu Jarosińska-Jedynak zaapelowała "o jak najszybsze stworzenie łatwego w obsłudze i elastycznego instrumentu finansowania choćby części potrzeb, które obecnie liczone są już w miliardach euro".

Wiceszefowa MFiPR dodała, że potrzeby finansowego wsparcia zdecydowanie przewyższają środki, którymi dysponujemy. "Ze względu na wysoki poziom kontraktacji funduszy w obecnej perspektywie finansowej Polska nie posiada już odpowiedniej kwoty, która mogłaby zostać przeznaczona na kompleksową pomoc dla uchodźców" - przekazano.

Jak dodała, wykorzystano już oszczędności z Europejskiego Funduszu Społecznego z programów regionalnych i krajowego programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Resort podał, że delegacja z Parlamentu Europejskiego przyjechała do Polski na zaproszenie ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy. Goście złożyli wizytę na przejściu granicznym w Korczowej oraz w punkcie recepcyjnym w Hali Kijowskiej. Spotkali się także w urzędzie marszałkowskim w Rzeszowie z organizacjami pozarządowymi, gdzie rozmawiano o działaniach, jakie NGO-sy podejmują, aby wspierać uchodźców i nieść pomoc mieszkańcom walczącej Ukrainy.

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego. Według środowej informacji Straży Granicznej od tego dnia do Polski wjechało z Ukrainy ponad 2,5 mln osób.

