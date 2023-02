MFiPR: odbyły się polsko-koreańskie rozmowy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Współpraca polsko-koreańska przy realizacji CPK oraz plany na najbliższe miesiące w tym zakresie były tematami spotkania pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horały ze starszym sekretarzem ds. strategii w Kancelarii Prezydenta Republiki Korei Jang Sun Minem - poinformowało we wtorek MFiPR.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało we wtorkowym komunikacie, że wiceminister tego resortu, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała rozmawiał ze starszym sekretarzem ds. strategii w Kancelarii Prezydenta Republiki Korei Jang Sun Minem.

"Podczas spotkania, które odbyło się w Warszawie, omówiono stan zaawansowanej współpracy polsko-koreańskiej przy realizacji CPK, w której wiodącą rolę od 2021 r. pełni Incheon International Airport Corporation" - przekazało MFiPR.

Jak podał resort, obaj rozmówcy potwierdzili m.in. zgodność poglądów w kwestii postrzegania projektu CPK w ramach geopolityki transportowej (tzw. connectivity) na osi Europa-Azja. Ponadto pełnomocnik rządu ds. CPK przedstawił kalendarz prac spółki celowej na najbliższe miesiące, w tym w zakresie pozyskania inwestora kapitałowego do komponentu lotniskowego.

Wiceminister Horała podkreślił, że dotychczasowa współpraca ze stroną koreańską, ze szczególnym uwzględnieniem Ministerstwa Ziemi, Infrastruktury i Transportu Republiki Korei oraz Incheon International Airport Corporation, "to swego rodzaju wzorzec, z jakiego mogą czerpać nasze kraje przy rozwoju współpracy w innych kwestiach".

"Najbliższe kilka miesięcy przyniesie odpowiedź, w ślad za otwartą i bezstronną procedurą wyboru partnera kapitałowego do komponentu lotniskowego CPK, czy możemy wspólnie wznieść nasze dwustronne stosunki na jeszcze wyższy poziom" - powiedział Marcin Horała, cytowany w komunikacie.

Koreański Port Lotniczy Incheon jest partnerem strategicznym CPK.

"Mając na uwadze nasze koreańskie doświadczenia z portem lotniczym Incheon, mogę powiedzieć z całą pewnością, że w momencie, w którym strona polska ukończy ten wielki i wielowymiarowy projekt, jakim jest Centralny Port Komunikacyjny, to świat będzie naprawdę zaskoczony tym, jak zmieni się wtedy Polska" - dodał Jang Sun Min.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na zachód od Warszawy - w odległości 37 km, na ok. 3 tys. hektarów - zostanie wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W tym rejonie powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości lotniska i połączenia krajowe, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

