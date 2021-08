MFiPR: ok. 1200 innowacyjnych pomysłów objętych wsparciem z programu Polska Wschodnia

Ok. 1200 innowacyjnych pomysłów zostało objętych wsparciem z funduszy unijnych programu Polska Wschodnia - poinformowało w piątek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Najczęściej były to rozwiązania z branży IT, automatyki, transportu i energetyki.

Jak wynika z informacji resortu, jedną z form pomocy dla ambitnych, młodych przedsiębiorców są Platformy Startowe, finansowane z funduszy unijnych z programu Polska Wschodnia. Platformy - jak wyjaśniono - to wyspecjalizowane ośrodki innowacji działające w partnerstwie z innymi podmiotami, które mają odpowiednie zasoby, aby świadczyć na rzecz start-upów m.in. usługi informatyczne, inżynieryjne, marketingowe, księgowe, prawne. Platformy te wspomagają też młode przedsięwzięcia umożliwiając im testowanie i weryfikowanie pomysłów aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego. Partnerzy Platform - jak wskazano - to przede wszystkim parki naukowo-technologiczne, aniołowie biznesu, fundusze Venture Capital, szkoły wyższe czy przedsiębiorstwa z dużym doświadczeniem w konkretnych branżach oraz spółki doradcze.

Napisano, że dotychczas do dziewięciu Platform zostało zgłoszonych ponad 9 tys. przedsięwzięć, z czego ok. 1200 innowacyjnych pomysłów, objęto indywidualnymi programami inkubacji. Najczęściej były to rozwiązania z branży IT, automatyki, transportu i energetyki. Zaznaczono, że ponad 960 start-upów zakończyło już inkubację, a wiele z nich - jak czytamy - z powodzeniem rozszerza swoją działalność.

Wśród przedsiębiorstw, które odniosły sukces, wymieniono m.in. spółkę Magnetiqa(Gaw) (oferuje inkubator dla nasion roślin, dzięki któremu o 30 proc. szybciej można uzyskać plony), firmę Make Grow Lab, pracującą nad procesem, w którym mikroorganizmy zmieniają bioodpady na materiały zastępujące tworzywa sztuczne, czy Prevlly, czyli firmę, która dostarcza innowacyjne produkty dla ludzi zmagających się z problemem odleżyn.

Ponadto na liście start-upów, którym udało się wejść na rynek dzięki wsparciu Platform Startowych, znalazły się BIM proQr (platorma online), spółka Vocaly oferująca narzędzie m.in. do nauki śpiewu, logopedii, foniatrii i psychologii głosu, firma Healthy Bites - pomysłodawca czekolady niskowęglowodanowej, spółka technologiczna Microamp Solutions a także firma

COAT-IT wytwarzająca powłoki na bazie nanocząsteczek, które same potrafią "wyleczyć" się z procesu korozji.

