MFiPR: ok. 130 mln zł z funduszy UE na udrożnienie żeglugi na Odrze

Podpisano umowę na dofinansowanie z funduszy unijnych modernizacji 22- kilkometrowego odcinka Odry - poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wartość dotacji to 130 mln zł.

Jak informuje resort, koszt całego projektu to 154 milionów złotych, z czego ponad 130 milionów złotych będzie pochodziło z programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Umowę na dofinansowanie projektu "Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - woj. opolskie (etap II)" podpisali przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Wód Polskich.

Modernizacja jazów (budowla wznoszona w poprzek koryta rzeki, służąca do spiętrzenia wody) przyczyni się do udrożnienia, przystosowania do III klasy drogi wodnej oraz przywrócenia możliwości transportowych szlaku żeglownego na rzece.

Inwestycja zakłada między innymi wymianę zamknięć sektorowych na klapowe z napędem hydraulicznym, przebudowę konstrukcji betonowych filarów, przyczółków i przęseł. Wybudowane zostaną przepławki dla ryb (konstrukcje, które umożliwiają naturalną migrację ryb) dwuśrodowiskowych, nadbudówki maszynowni i kładki. Przebudowane też zostaną drogi i place dojazdowe oraz infrastruktura energetyczna, a obiekty zostaną wyposażone w systemy automatycznego i zdalnego sterowania klapami oraz monitorujące pracę urządzeń i bezpieczeństwo budowli. W ramach projektu powstanie prawie 22 kilometry nowych bądź zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych.

"Żegluga rzeczna to najbardziej ekologiczny rodzaj przewozu. Dlatego przeznaczamy kolejne środki na rozwój transportu śródlądowego" - podkreśla cytowana w informacji minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodaje, że dofinansowanie projektów z zakresu żeglugi śródlądowej z POIiŚ opiewa już na kwotę 1,1 miliarda złotych. Z tych środków - wskazuje - przewidziana jest realizacja 12 projektów z zakresu modernizacji infrastruktury żeglugowej na Odrzańskiej Drodze Wodnej.