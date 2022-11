MFiPR: ok. 2 mld euro z programu UE na rozwój cyfrowy w całej Polsce

Blisko 2 mld euro będzie można przeznaczyć na wsparcie transformacji cyfrowej w całej Polsce - poinformował w piątek resort funduszy i polityki regionalnej. Dodano, że Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027.

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) ma wspierać projekty o oddziaływaniu ogólnokrajowym, które będą mogły być wykorzystywane również lokalnie. "Komisja Europejska zatwierdziła kolejny program unijny - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027" - wskazał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, cytowany w piątkowej informacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Jego celem, jak dodał, jest wsparcie cyfrowej transformacji kraju.

Wyjaśniono, że na dofinansowanie z programu FERC będą mogły liczyć projekty dotyczące zapewnienia m.in. dostępu do internetu o przepustowości min. 100 Mb/s dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s "w miejscach istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju". Chodzi o szkoły, szpitale, urzędy, instytucje kultury, a także centra technologiczne i biznesowe - dodano.

O unijne wsparcie będą mogły ubiegać się też podmioty wdrażające "efektywne i przyjazne dla użytkowników" zaawansowane e-usługi publiczne, a także wesprą działanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

"Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) to w sumie blisko 2 mld euro, które będziemy mogli przeznaczyć na wsparcie transformacji cyfrowej w całym kraju" - zaznaczył szef resortu funduszy. Stwierdził, że ostatnie dwa i pół roku pokazały jak ważny jest rozwój nowoczesnych technologii. Ich wykorzystanie, jak ocenił, poprawia jakość naszego codziennego życia społeczno-gospodarczego. "Dlatego w nowej perspektywie finansowej (...) położyliśmy jeszcze większy niż do tej pory nacisk na dostęp gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz miejsc istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego do ultraszybkiego internetu, rozwój elektronicznych usług publicznych i poprawę dostępu do danych cyfrowych, a także na realizację projektów z obszaru szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa" - powiedział Grzegorz Puda.

Minister zapewnił, że dofinansowywane mają być inicjatywy ułatwiające dostęp do nowych e-usług i danych oraz do systemów informatycznych, z których będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy i przedsiębiorcy, jak też administracja publiczna. "Program FERC ma też przyczynić się do modernizacji i dalszego rozwoju e-usług oraz systemów niezbędnych do ich świadczenia, w tym budowy i modernizacji systemów cyfryzujących procesy back-office" - podsumował.

Jak zwróciło uwagę MRiFE, oprócz Programu FERC Komisja Europejska zatwierdziła cztery programy krajowe z perspektywy finansowej na lata 2021-2027: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE), Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENIKS) oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

