MFiPR opracowało poradnik dla centrów handlowych, by zwiększyć ich dostępność wszystkim klientom

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało poradnik dla projektantów i właścicieli galerii handlowych, który ma wskazać rozwiązania zwiększające dostępność m.in. architektoniczną i cyfrową tych obiektów dla seniorów, kobiet w ciąży i osób z niepełnosprawnościami - podało MFiPR.

"Różne formy niepełnosprawności dotyczą ponad 4,5 mln osób w Polsce, a czasowe ograniczenia spowodowane chorobą lub wypadkiem mogą dotknąć każdego. Dlatego tak ważne jest, by przestrzeń publiczną dostosowywać do potrzeb wszystkich osób. Ma w tym pomóc poradnik MFiPR, który jest jednym z efektów realizacji rządowego Programu Dostępność Plus" - powiedziała cytowana we wtorkowym komunikacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak podał resort, chodzi o publikację Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej "Dostępność w polskich centrach handlowych". To zbiór wiedzy i rekomendacji dla projektantów, zarządców i właścicieli tych obiektów. Publikacja powstała we współpracy z Polską Radą Centrów Handlowych (PRCH) oraz Fundacją Integracja.

MFiPR przekazało, że poradnik powstał w oparciu o badanie przeprowadzone na wybranej grupie dyrektorów centrów handlowych, ekspertów w zakresie dostępności oraz klientów centrów handlowych będących osobami ze szczególnymi potrzebami.

"Dzięki temu możemy wskazać rozwiązania, które zwiększą dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną galerii handlowych" - wyjaśniła wiceminister.

Cytowany w komunikacie prezes PRCH Jan Dębski podkreślił, że "centra handlowe to nie tylko sklepy, ale również przestrzeń związana z szeroko pojętą rekreacją i gastronomią".

"Według szacunków PRCH co czwarty odwiedzający centra handlowe wymaga udogodnień, które pozwolą mu komfortowo i bez ograniczeń realizować różne potrzeby, od zakupów po korzystanie z usług czy gastronomii. Usprawnienia, które są wprowadzane do obiektów, dotyczą takich grup jak: seniorzy, osoby z niepełnosprawnością ruchu, rodziny z małymi dziećmi, kobiety w ciąży" - powiedział Dębski.

Jak podało ministerstwo, z badań zawartych w poradniku wynika, że 76 proc. zarządców centrów handlowych deklaruje, że wprowadziło wiele rozwiązań dla osób z ograniczoną mobilnością, 78 proc. twierdzi, że zastosowało wiele udogodnień dla rodzin z dziećmi, a ponad połowa (52 proc.) wskazała na wprowadzenie znacznych ułatwień dla powiększającej się z roku na rok grupy seniorów.

"Wyniki te pokazują, że większość polskich centrów handlowych już dziś jest w pewnej mierze dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poradnik powstał m.in. po to, aby zachęcić kolejne centra do podjęcia działań zwiększających ich dostępność" - napisano.