MFiPR: PARP ogłosiła konkurs na inwestycje w obszarze wód śródlądowych lub morskich

Do 31 marca przedsiębiorcy działający w obszarze wód śródlądowych lub morskich będą mogli wziąć udział w ogłoszonym konkursie PARP, w którym do wzięcia jest od 200 tys. do 2 mln euro m.in. na projekty ekologiczne - poinformował resort funduszy i polityki regionalnej.

"Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue Growth" to konkurs organizowany dzięki finansowaniu z Funduszy Norweskich, a jego operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Wyjaśniono, że celem dofinansowania mogą być projekty, w których przedsiębiorcy podniosą swoją konkurencyjność dzięki zastosowaniu w firmie innowacyjnych procesów, technologii lub rozwiązań bądź dzięki wprowadzeniu na rynek nowych produktów lub usług. O wsparcie mogą starać się mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w obszarze wód (śródlądowych lub morskich) oraz ich bezpośredniego otoczenia. Projekty powinny przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska wodnego lub jego bezpośredniego otoczenia.

Ministerstwo wskazało, że niektóre sektory gospodarki, np. rybołówstwo i akwakultura, są wykluczone ze startowania w konkursie w zakresie finansowania inwestycji. Część podmiotów ma ograniczone możliwości otrzymania dofinansowania, jest to m.in. transport wodny. "Przedsiębiorcy, którzy działają w tym obszarze, mają możliwość otrzymania dofinansowania tylko na wybrane typy projektów, np. na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych lub zwiększenie efektywności energetycznej. Nie mogą jednak realizować klasycznych inwestycji, czyli zakupu nowego taboru transportu wodnego. Konkurs przewiduje dofinansowanie o wartości od 200 tys. euro, do maksymalnie 2 mln euro" - wyjaśniono.

Resort dodał, że wsparcie finansowe można przeznaczyć np. na: zakup maszyn, roboty budowlane i materiały, ale również na eksperymentalne prace rozwojowe oraz usługi doradcze. "Osobne wparcie przeznaczone jest dla portów, pod warunkiem, że spełniają warunki udzielanej pomocy. Beneficjent musi zapewnić wkład własny w postaci środków pieniężnych w wysokości co najmniej 20 proc. całkowitego kosztu projektu. Inicjatywa może być realizowana samodzielnie, jednak pożądana jest współpraca z podmiotem prawa norweskiego. Wniosek należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków" - doprecyzowano.

Wnioski w konkursie można składać od 1 lutego do 31 marca br. 14 lutego PARP organizuje spotkanie informacyjne (w formie on-line), na którym przybliży warunki udziału w konkursie.

"Inwestycje w obszarze wód morskich i śródlądowych są bardzo ważne nie tylko ze względu turystycznego, ale również ekologicznego. W poprzedniej edycji dofinansowanie otrzymało wiele projektów przyjaznych środowisku. Nadal potrzebujemy takich inwestycji" - podkreślił wiceszef MFiPR Waldemar Buda.

Ministerstwo przypomniało, że w poprzedniej edycji programu niemal 1,5 mln zł dofinansowania otrzymał projekt dot. organizacji przystani portowej zasilanej z OZE na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. "Jego celem jest organizacja przystani, która pozwoli na cumowanie 18 jednostek pływających i zapewni im możliwość zatankowania paliwa, odbiór nieczystości, wykonanie drobnych napraw czy dostęp do prądu i wody pitnej. Przystań będzie zasilana energią pozyskiwaną z paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych na pomostach pływających" - podkreślono.

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Za koordynację wdrażania tzw. Funduszy Norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

