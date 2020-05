MFiPR: po wdrożeniu planu odbudowy inwestycje krajowe wzrosną o około 25 proc. rocznie

Po wdrożeniu Krajowego Planu Odbudowy inwestycje krajowe w latach 2021-2024 mają wzrosnąć o około 25 proc. rocznie - czytamy w piątkowym komunikacie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Poinformowano, że w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w piątek odbyło się pierwsze spotkanie grupy zadaniowej ds. opracowania Krajowego Planu Odbudowy. Taki plan - jak czytamy - będzie musiało opracować każde państwo Unii Europejskiej, które będzie chciało skorzystać z najważniejszej nowości majowej propozycji Komisji Europejskiej, czyli nowego Funduszu Odbudowy o wartości 750 mld euro.

Zaznaczono, że plan odbudowy gospodarki ma być skutecznym sposobem na zaprogramowanie w dłuższej perspektywie (do 2024 r.) kompleksowych działań, dotyczących ożywienia społeczno-gospodarczego. Jego realizacja będzie w dużym zakresie finansowana z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (European Recovery Instrument/Next Generation EU).

"Zaprezentowane przez Komisję Europejską cele działań antykryzysowych UE to wzrost gospodarczy, wzrost zatrudnienia i inwestycji" - mówi cytowana w informacji minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, koordynująca prace zespołu. Napisano, że podczas międzyresortowej wideokonferencji szefowa resortu wskazała, że "celem tych działań jest zwiększenie PKB całej Unii Europejskiej o 1,75 proc, do końca 2021 roku oraz o 2,25 proc. do roku 2024".

Minister zaznaczyła też, że "inwestycje krajowe w latach 2021-2024 mają wzrosnąć o około 25 proc. rocznie, a Polska ma znaleźć się w grupie państw, które doświadczą potencjalnie największego, pozytywnego efektu wprowadzanych rozwiązań".

W komunikacie wskazano, że elementy Krajowego Planu Odbudowy dla Mechanizmu Odbudowy i Odporności, nad którym dziś rozpoczęła pracę grupa zadaniowa to między innymi opis wyzwań i ich wpływu na wzrost gospodarczy oraz tworzenie miejsc pracy, a także zaprogramowanie działań na rzecz łagodzenia skutków kryzysu w sposób zgodny z celami "zielonej" i "cyfrowej" transformacji. Dokument - jak czytamy - "ma zawierać harmonogram działań oraz zapewniać efektywność także przez określenie wskaźników pośrednich".

Napisano, że główne obszary wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy to: green transition - wykorzystanie projektów inwestycyjnych z zakresu czystej energii, powietrza oraz efektywności energetycznej; wsparcie rozwoju elektromobilności; digital transition - infrastruktura sieciowa, usługi cyfrowe, kompetencje cyfrowe.

Wskazano, że w skład grupy wchodzą przedstawiciele resortów oraz samorządów województw. Dodano, że istnieje też możliwość zapraszania do prac w grupie przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, przedstawicieli KE oraz ekspertów w dziedzinach odpowiadających zakresowi prac grupy.