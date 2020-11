MFiPR: podpisano 50 tys. umów na kwotę dofinansowania ok. 26 mld euro z RPO

Marszałkowie podpisali ponad 50 tys. umów na kwotę dofinansowania ponad 26 mld euro z puli z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 - poinformowało we wtorek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zaznaczono, że wartość dofinansowania unijnego podpisanych umów we wszystkich województwach przekroczył już 80 proc.

"Naszym celem jest, aby fundusze unijne z budżetu UE na lata 2014-2020, nie tylko w programach krajowych, ale także regionalnych, zarządzanych przez marszałków, zostały efektywnie wykorzystane. Mimo trudnej sytuacji, jaką wywołała pandemia, Polska nie zwolniła tempa w inwestowaniu środków unijnych" - mówi cytowany w informacji wiceminister resortu Waldemar Buda,

Wskazano, że w tej chwili kluczowe jest rozliczanie pieniędzy z Komisją Europejską. "Beneficjenci złożyli wnioski o płatność na kwotę 14,8 mld euro, co daje średnie wykorzystanie dostępnych pieniędzy w ramach RPO (alokacji) na poziomie 47 proc. Województwa wystąpiły do Komisji Europejskiej o refundację 16 mld euro, co oznacza, że rozliczona została już ponad połowa dostępnych środków" - czytamy.

Zaznaczono, że minimalne progi wydatkowania na 2020 rok, ustanowione przez KE (tzw. cele wynikające z zasady n+3), zostały zrealizowane i to "ze znaczną nadwyżką".

W informacji podkreślono, że jednym z kluczowych zadań, które regiony realizują przy udziale funduszy unijnych jest niwelowanie skutków pandemii. Przypomniano, że z rekomendacje MFiPR pozwoliły na odstępstwa od dotychczas stosowanych zasad przy finansowaniu projektów unijnych, a specustawa funduszowa wprowadziła szereg ułatwień w prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji oraz umożliwiła przesunięcie funduszy unijnych na walkę z koronawirusem. "MFiPR uzgodniło z marszałkami województw i Komisją Europejską szybką ścieżkę finansowania dla nowych inwestycji w ochronę zdrowia, skierowanych na walkę z pandemią" - napisano.

W sumie - jak czytamy - w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 przeznaczono 1,4 mld euro. Marszałkowie pieniądze unijne zainwestowali między innymi w ochronę zdrowia, dopłaty do wynagrodzeń pracowników i zdalną edukację. Województwa z funduszy RPO uruchomiły również wsparcie w zakresie finansowania kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw.