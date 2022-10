MFiPR: Polska otrzymała 5,5 mln euro z KE na program Pomoc Techniczna

Pierwsza zaliczka w wysokości 5,5 mln euro na program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 wpłynęła 11 października - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dodano, że kolejne transze mają być wypłacane w najbliższym czasie.

"Rzeczpospolita" napisała w poniedziałek, że oprócz wstrzymania środków na Krajowy Plan Odbudowy (24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek z unijnego funduszu na odbudowę gospodarczą po pandemii), "pod znakiem zapytania stoi też ponad 75 mld euro z tzw. normalnego budżetu w ramach polityki spójności". "Polska może zacząć realizować projekty, bo cztery programy operacyjne zostały już przez KE zaakceptowane, ale nie może liczyć na to, że Komisja opłaci przysłane do Brukseli rachunki" - podała "Rz".

Gazeta wskazała, że obecny wieloletni budżet UE przewiduje tzw. warunki podstawowe, których wypełnienie jest wymagane, żeby dostać zwrot pieniędzy; cztery odnoszą się do wszystkich funduszy. Mowa w nich o skutecznym monitorowaniu rynku zamówień publicznych, skutecznych zasadach stosowania pomocy państwa, skutecznym stosowaniu i wdrażaniu karty praw podstawowych oraz stosowaniu konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W przypadku Polski - zdaniem "Rz" - niewypełniony jest warunek numer trzy. Chodzi o artykuł 47. karty, który przewiduje prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu.

Resort funduszy w przysłanej do PAP informacji zaznaczył, że pierwsza zaliczka w wysokości 5,5 mln euro na program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (PTFE) wpłynęła 11 października.

Jak dodano, oprócz tego Polska spodziewa się też kolejnych zaliczek na przyjęte ostatnio programy: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). MFiPR przekazało, że będą to kwoty odpowiednio: FENG - 79,7 mln euro, FEnIKS - 243, 5 mln euro, FEPW - 26,5 mln euro.

"Wszystkie pozostałe programy polityki spójności będą przyjęte przed końcem 2022 r. Zatem do końca 2022 r. Polska otrzyma również 1 proc. zaliczki w ramach pozostałych programów" - zaznaczono w przekazanej PAP informacji.

Dodano, że zgodnie z przepisami (art. 90 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060) w ramach programów wypłacane są zaliczki w wysokości 0,5 proc. rocznie. W przypadku programów przyjętych w 2022 r. wypłacana jest zaliczka w wysokości łącznie 1 proc. za rok 2021 i 2022. Zaliczka jest wypłacana w roku, w którym został przyjęty program, czyli w przypadku Polski do końca 2022 r.

"Otrzymamy zaliczki w ramach wszystkich programów. Warunkiem otrzymania zaliczki jest wyłącznie decyzja przyjmująca program" - podkreślono.

Do kwestii funduszy europejskich na nową perspektywę finansową odniósł się też na Twitterze szef MFiPR Grzegorz Puda. "Warunki podstawowe są dla całej UE jednakowe. Przyjęto już cztery programy. Merytoryczne prace z KE idą dobrze. W wielu aspektach się zgadzamy. Urzędnicy KE mówią już wprost, że finalna akceptacja będzie polityczna" - napisał minister. Dodał, że wstrzymanie funduszy UE dla Polski to podstawowy punkt kampanii opozycji.

Zdaniem "Rzeczpospolitej" zatwierdzenie czterech programów oznacza, że Polska dostanie zaliczki, ale to minimalna kwota opiewającą na 1-1,5 proc. całej sumy. Według gazety to pieniądze przewidziane na opłacenie urzędników zatrudnionych do obsługi programów.

"W wyniku niespełnienia warunków podstawowych Komisja nie może dokonać żadnego zwrotu przedłożonych przez Polskę wydatków, z wyjątkiem pomocy technicznej i działań przyczyniających się do spełnienia warunku podstawowego. Ponadto, o ile warunek podstawowy nie jest spełniony, Komisja może odzyskać zaliczkę przy rocznym rozliczeniu rachunków lub przy zamknięciu" - powiedział "Rz" Stefan De Keersmaecker, rzecznik prasowy KE.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl