MFIPR: Polski Ład: samorządy otrzymają blisko 24 mld zł (komunikat)

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji samorządów. Program pomoże odbudować gospodarkę dotkniętą gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19, pobudzi inwestycje we wszystkich regionach Polski. Dzięki ogłoszonej dzisiaj decyzji samorządy w całym kraju dostaną nawet do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania kosztów ponoszonych na inwestycje, między innymi w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła czy gospodarowanie odpadami. Te inwestycje poprawią warunki życia Polaków. Członkiem kapituły oceniającej projekty był między innymi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w ogłoszeniu listy beneficjentów pierwszej edycji programu, podkreślił, że po raz pierwszy po 1989 roku jednostki samorządu terytorialnego skorzystają z rządowego wsparcia inwestycyjnego w takiej skali. Wsparcie otrzymają między innymi wszystkie miasta wojewódzkie.

- Kwota przeznaczona na inwestycje w pierwszym naborze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład została zwiększona z 20 do ponad 23 miliardów złotych. Tak duży strumień środków krajowych trafi do 97 proc. polskich samorządów - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na tej podstawie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wystawi promesy dla samorządów, a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie pół roku od ich otrzymania.

- Gros inwestycji planowanych do realizacji w ramach Polskiego Ładu dotyczy dróg lokalnych. Najwięcej potrzeb samorządowcy mają właśnie w tym zakresie. Na wiosnę przyszłego roku Polska będzie wielkim placem budowy dróg lokalnych, dróg gminnych często w bardzo małych miejscowościach. Na ten cel zostanie przeznaczone kilka miliardów złotych - dodał Waldemar Buda.

Operatorem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jest BGK.

- W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Łódź będzie mogła zrealizować bardzo duże inwestycje na około 80 mln zł. Przykładowo dojazd do drogi ekspresowej numer 14, która jest dziś w budowie, Droga Pomorska czy ulica Mileszki - to są najgorsze drogi w Łodzi z punktu widzenia ich jakości. Z pieniędzy skorzystają również gminy ościenne Łodzi - dodał minister Buda.

Więcej danych dotyczących naboru wniosków i wyników pierwszej edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych można znaleźć na stronie internetowej Programu Inwestycji Strategicznych pod linkiem www.gov.pl/web/polski-lad/program-inwestycji-strategicznych-polski-lad.

Więcej informacji również na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod adresem www.bgk.pl/polski-lad/.

