MFiPR: pomoc z funduszy UE dla branży turystycznej w Polsce Wschodniej

Zmiany w zasadach wykorzystywania funduszy UE, by pomóc firmom z branży turystycznej w Polsce Wschodniej przetrwać pandemię koronawirusa, zapowiedziało MFiPR w komunikacie. Pożyczkę do 500 tys. zł można wykorzystać na wydatki związane z bieżącą działalnością.

Chodzi o pożyczki w ramach instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka.

Jak informuje resort funduszy i polityki regionalnej, pożyczki te służyły przedsiębiorstwom do finansowania inwestycji w Polsce Wschodniej, jednak teraz firmy będą mogły wykorzystać pożyczkę w całości na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością, na przykład na wynagrodzenia pracowników.

Jak wynika z komunikatu, z ułatwień mogą także skorzystać firmy, które spłacają już pozyskane pożyczki z instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka.

Pożyczka - do 500 000 złotych - może być w całości wykorzystana na pokrycie wydatków obrotowych, czyli związanych z bieżącą działalnością, na przykład na pokrycie wydatków na wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, ubezpieczenia, koszty najmu powierzchni czy zakup towarów.

Wprowadzono również inne ułatwienia dla firm. Okres spłaty pożyczki wydłużono do 84 miesięcy, co wcześniej było to możliwe po spełnieniu określonych warunków. Ponadto, nie ma wymaganego wkładu własnego, wprowadzono 6-miesięczną standardową karencję w spłacie rat kapitałowych z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy lub 6-miesięczne wakacje kredytowe, czyli zawieszenie obowiązku spłat raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej, obniżono oprocentowanie nawet do zera.

Ponadto, na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy już uruchomioną pożyczkę inwestycyjną można przekształcić w pożyczkę obrotową, a także skorzystać z dodatkowej karencji, wakacji kredytowych czy obniżonego oprocentowania. Wsparcie na tych zasadach będzie udzielane do końca 2020 roku.

Jak podał resort, pożyczek, na mocy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, udzielają instytucje finansujące. W województwie lubelskim to Lubelska Fundacja Rozwoju, w województwie podkarpackim - Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA, w województwie podlaskim - Fundusz Wschodni Sp. z o.o., w województwie świętokrzyskim - Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, a w województwie warmińsko-mazurskim - Działdowska Agencja Rozwoju SA.

Instrument Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka to środki krajowe, którymi dysponuje minister funduszy i polityki regionalnej, zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, a dystrybucją w województwach zajmują się instytucje finansujące. Instrument wspiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej, chcące zainwestować w Polsce Wschodniej. Całkowity budżet instrumentu to 200 milinów złotych. Do tej pory ze wsparcia skorzystało ponad 400 firm. Pożyczki będą udzielane do 2026 roku.