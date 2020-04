MFiPR: pomoc z funduszy UE dla przedsiębiorców

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przesłało do Komisji Europejskiej projekty dwóch rozporządzeń, które umożliwią uruchomienie pomocy z funduszy unijnych dla firm dotkniętych kryzysem - poinformował w środę resort.

Jak czytamy w komunikacie, chodzi o projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które umożliwiają udzielenie pomocy firmom dotkniętych kryzysem ze środków unijnych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.

"Żeby oba rozporządzenia mogły zostać wydane, ich treść musi być uzgodniona z Komisją Europejską" - mówi cytowana w informacji minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Wskazuje, że Komisja poluzowała nieco zasady pomocy publicznej, żeby walczyć z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa, ale każde państwo członkowskie musi mieć do tego podstawę w prawie krajowym. "Te rozporządzenia, które przygotowaliśmy w ekspresowym tempie, to właśnie taka podstawa" - wyjaśnia.

W komunikacie zaznaczono, że po uzgodnieniach z Komisją i publikacji w Dzienniku Ustaw, rozporządzenia umożliwią udzielanie przedsiębiorcom wsparcia z funduszy unijnych w formie dotacji, pomocy zwrotnej, pożyczek i gwarancji/poręczeń na nowych, antykryzysowych zasadach. "Przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać fundusze europejskie nie tylko na cele inwestycyjne, ale również na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie przedsiębiorstwa" - czytamy.

Wskazano, że pomoc będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii, co jest odstępstwem od ogólnego zakazu udzielania wsparcia unijnego przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji.

W przygotowanych projektach zwiększono maksymalną kwotę pomocy możliwej do uzyskania w formie dotacji - teraz będzie to nawet 800 tysięcy euro na jednego przedsiębiorcę, podczas gdy do tej pory było to 200 tysięcy euro.

Rozporządzenia - jak zaznaczono - stwarzają ramy prawne do uruchomienia pomocy na nowych zasadach. Decyzja należy za każdym razem do instytucji zarządzającej danym programem.