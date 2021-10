MFiPR: ponad 100 pomysłów na lepsze wdrażanie środków UE

Ponad 100 pomysłów na lepsze wdrażanie środków z Unii Europejskiej zgłoszono na portalu Głos beneficjenta - poinformowało w piątek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, podsumowując I kwartał działania serwisu. Część pomysłów zostanie wkrótce wdrożona.

"Portal to idealne miejsce na zgłaszanie propozycji i prowadzenie dyskusji na temat pojawiających się pomysłów. Dzięki temu wiemy co jest ważne dla beneficjentów i co możemy zrobić, aby ułatwić im korzystanie ze środków europejskich" - podkreślił cytowany w informacji minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Wskazano, że najwięcej zgłoszonych propozycji dotyczyło organizacji konkursów oraz realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. W dalszej kolejności - jak napisano - pomysłodawców interesuje sposób oceny wniosków o dofinansowanie oraz system informatyczny.

"Każda wpływająca propozycja była szczegółowo analizowana. Żadna nie pozostała bez odpowiedzi. Średni czas opublikowania stanowiska naszego resortu na portalu wyniósł 5 dni, co uważam za bardzo dobry wynik" - wskazała rzeczniczka Funduszy Europejskich Agata Zielińska.

"Dzięki takim narzędziom jak Głos beneficjenta rośnie znaczenie społeczeństwa obywatelskiego, a system dystrybucji środków Funduszy Europejskich może stać się prostszy i bardziej przyjazny dla beneficjentów" - podsumowała.

Pieniądze unijne wraz ze środkami krajowymi odpowiadają na najważniejsze potrzeby rozwojowe Polski. Zainwestowane w przedsiębiorczość, innowacje, klimat i środowisko czy cyfryzację przyczyniają się do przemian społeczno-gospodarczych w naszym kraju - wskazał resort.

