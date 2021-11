MFiPR: ponad 130 mln zł dla powiatu garwolińskiego

Ponad 130 mln zł dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład otrzyma powiat garwoliński - poinformowało we wtorek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Napisano, że we wtorek wiceminister funduszy i polityki Waldemar Buda rozmawiał z samorządowcami m.in. o wsparciu regionu z polityki spójności na lata 2021-27, Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu.

"W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład powiat garwoliński otrzymał dotację w wysokości ponad 130 milionów zł. Najwięcej zyska samorząd powiatowy, którego konto zasili ponad 17 mln zł na przebudowę infrastruktury drogowo-mostowej" - powiedział cytowany w informacji wiceminister.

Napisano, że w powiecie garwolińskim planowane jest także finansowanie projektów w zakresie modernizacji sieci dróg na terenach zabudowy mieszkaniowej i inwestycyjnej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozwój infrastruktury sportowej w gminie oraz budowa oczyszczalni ścieków Gminy Żelechów i budynku biblioteki z muzeum regionalny w miejscowości Górzno. Dodano, że z dofinansowania do zgłoszonych inwestycji skorzystają wszystkie gminy powiatu.

Operatorem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji samorządów. Program pomoże odbudować gospodarkę dotkniętą gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19, pobudzi inwestycje we wszystkich regionach Polski. Samorządy w całym kraju dostaną nawet do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania kosztów ponoszonych na inwestycje.

