MFiPR: ponad 18 tys. mieszkańców Śląska otrzyma wsparcie z Czystego Powietrza

W ramach programu Czyste Powietrze ponad 18 tys. mieszkańców Śląska otrzyma wsparcie finansowe na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ogrzewania – podało w piątek biuro komunikacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak przekazało MFiPR w przesłanym PAP komunikacie, łączna wartość umów podpisanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach to 251 mln zł w ramach dotacji oraz 23 mln zł w pożyczkach.

Resort przypomniał, że koordynuje Program dla Śląska, w którego skład wchodzi program Czyste Powietrze w zakresie działań realizowanych w woj. śląskim.

"Podejmujemy działania, które pomagają w redukcji emisji dwutlenku węgla i poprawią jakość powietrza. Jest to szczególnie ważne na Śląsku, gdzie wiele miast boryka z zanieczyszczeniem powietrza" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Resort przypomniał, że planowany budżet programu "Czyste powietrze" do 2029 r. to 103,3 mld zł, z czego 63,3 mld zł będzie dostępne jako dotacja oraz ulga termomodernizacyjna. Pieniądze nadal są dostępne i można składać wnioski w całym kraju, nie tylko na Śląsku.

W czwartek katowicki WFOŚiGW podał, że do programu Czyste Powietrze otrzymał dotąd ponad 22 tys. wniosków, opiewających na łączną kwotę ponad 340 mln zł

Czyste Powietrze to zainaugurowany we wrześniu 2018 r. rządowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji z domów nowobudowanych. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2018-2029, a podpisywanie umów - do końca 2027 r.

Katowicki WFOŚiGW od środy przyjmuje - podobnie, jak wojewódzkie fundusze w całym kraju - wnioski o podwyższone dotacje na wymianę starych pieców i termomodernizację domów dla osób o najniższych dochodach.

Przepisy umożliwiające wsparcie uboższej części społeczeństwa w ramach programu Czyste Powietrze weszły w życie na początku października br.

Według obowiązujących od połowy maja nowych zasad programu Czyste Powietrze 2.0, osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1,4 tys. zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych lub do 1960 zł w gospodarstwach jednoosobowych mają szansę na dotację do 60 proc. poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł).

Aby uzyskać podwyższone bezzwrotne dofinansowanie, konieczne jest otrzymanie zaświadczenia o dochodach, wydawane przez gminę. Wniosek o takie zaświadczenie osoby zainteresowane mogą złożyć w gminie osobiście, pocztą albo przez platformę ePUAP. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

Pozostali beneficjenci Czystego Powietrza, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (w ramach pierwszej części programu). Mogą oni starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną).

Wnioski do programu należy składać do odpowiednich WFOŚiGW lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia z wojewódzkimi funduszami. Dokumenty można składać poprzez aplikację internetową, tj. portal beneficjenta, dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW lub poprzez serwis gov.pl.