MFiPR: ponad 2 mln gospodarstw domowych w zasięgu szybkiego internetu do 2023 r.

Wartość podpisanych umów na realizację inwestycji z Programu Polska Cyfrowa to 14,8 mld zł - przekazało w piątek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dzięki dofinansowanym przedsięwzięciom do 2023 r. w zasięgu szybkiego internetu ma się znaleźć ponad 2 mln gospodarstw domowych.

Jak stwierdził resort w piątkowym komunikacie, Program Polska Cyfrowa (POPC) "może pochwalić się najwyższym poziomem zawartych umów wśród programów krajowych".

"Wartość podpisanych umów na realizację inwestycji w ramach Programu Polska Cyfrowa wynosi 14,8 mld zł" - wskazał cytowany w komunikacie resortu wiceminister funduszy o polityki regionalnej Jacek Żalek, który przewodniczył obradom XVII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa. Dodał, że udział środków europejskich to 10,7 mld zł, czyli 99 proc. dostępnej puli.

Resort przekazał, że POPC wspiera cyfrowy rozwój Polski, a jego celem jest upowszechnienie dostępu do szybkiego internetu, rozwój e-administracji oraz cyfrowa aktywizacja społeczeństwa.

"Dzięki już dofinansowanym przedsięwzięciom do 2023 r. w zasięgu szybkiego internetu znajdzie się ponad 2 mln gospodarstw domowych" - wskazano. Zapewniono, że szybki internet, powyżej 100 Mb/s, dotrze do ponad 11 tys. placówek oświatowych; powstanie prawie 120 tys. kilometrów nowych sieci. "Już dziś środki z programu pozwoliły na zakup komputerów i laptopów dla prawie 4,5 tys. szkół" - zaznaczono.

MFiPR wyjaśniło, że następcą POPC w nowej perspektywie finansowej będzie program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC). "Na jego realizację przeznaczymy 2 mld euro" - zapowiedziano. FERC stawia na większy dostęp do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego oraz rozwój usług cyfrowych. Priorytetem programu jest też gospodarka oparta na danych, cyberbezpieczeństwo oraz zaawansowane kompetencje cyfrowe - wskazał resort.

Dodano, że projekt programu został skierowany do Komitetu do Spraw Europejskich oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. "Kolejnym etapem procedowania dokumentu będzie przekazanie projektu FERC do akceptacji Stałego Komitetu Rady Ministrów" - poinformowano.

