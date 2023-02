MFiPR: ponad 30 mln euro na infrastrukturę drogową i kolejową na polsko-czeskim pograniczu

Wnioskodawcy mogą już składać propozycje projektów drogowych i kolejowych do zrealizowania na polsko-czeskim pograniczu. Na modernizację dróg do przejść granicznych przeznaczono 15,1 mln euro, a na przebudowę lokalnych transgranicznych linii kolejowych 15,4 mln euro - poinformowało we wtorek MFiPR.

Jak zaznaczyło we wtorek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), nabory wniosków zostały ogłoszone w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Uczestniczyć w nich mogą: władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia; organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze publiczne; przedsiębiorstwa państwowe; właściciele, zarządcy infrastruktury kolejowej.

Konkursy będą trwać do 16 sierpnia, a ich wyniki zostaną przedstawione jesienią tego roku - podano.

"Przeznaczyliśmy 15,1 mln euro na projekty drogowe oraz 15,4 mln euro na przebudowę lub remont transgranicznych linii kolejowych" - przekazało MFiPR.

Resort dodał, że środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a maksymalny udział dofinansowania z tego źródła to do 80 proc. całkowitej wartości zgłaszanego projektu.

Ministerstwo podkreśliło, że nabór na projekty drogowe dotyczy przebudowy (modernizacji) tylko ciągów drogowych, które prowadzą w kierunku konkretnego przejścia granicznego i są rzeczywiście wykorzystywane do celów mobilności transgranicznej.

"W przypadku konkursu na projekty infrastruktury kolejowej pieniądze są dla lokalnych transgranicznych linii kolejowych (poza korytarzami TEN-T)" - uzupełnił resort w komunikacie.

