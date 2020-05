MFiPR: ponad połowa funduszy z programu Polska Wschodnia już rozliczona z KE

Ponad połowa funduszy ze środków unijnych zainwestowanych w programie Polska Wschodnia została już rozliczona z Komisją Europejską - poinformowało PAP Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak wyliczył resort, wartość zrealizowanych i rozliczonych przez samorządy i przedsiębiorców inwestycji, które pracują dla makroregionu, to ok. 4 mld zł.

"Program Polska Wschodnia to pierwszy z krajowych programów, w którym rozliczyliśmy ponad połowę dostępnych funduszy UE. To pokazuje, że bez względu na zasobność budżetu, najbardziej liczy się efektywność realizowanych inwestycji oraz skuteczność ich rozliczania" - mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przypomniała, że cały program to ponad 8 miliardów złotych z funduszy europejskich, które wspierają inwestycje w innowacyjną przedsiębiorczość, infrastrukturę drogową, ponadregionalne połączenia kolejowe oraz w zrównoważony, ekologiczny transport miejski w stolicach województw makroregionu. Zaznaczyła, że w zawartych umowach jest już 82 procent całego budżetu. "Do rozdysponowania pozostało zatem zaledwie 18 procent z dostępnej puli. To przede wszystkim pieniądze dla przedsiębiorców, o które mogą wnioskować w trwających i przyszłych konkursach" - wskazała.

Jak informuje MFiPR, mieszkańcy Polski Wschodniej mogą już jeździć po 27 z 28 odcinków dróg zaplanowanych w programie. To zarówno nowe, jak i zmodernizowane trasy, które poprawiają dostępność transportową makroregionu, a w szczególności miast wojewódzkich i obszarów wokół nich, łącząc je z siecią dróg krajowych i transeuropejskich. Ostatni z zaplanowanych do realizacji projektów - budowa węzła na wlocie do Białegostoku z kierunku południowo-zachodniego - zakończy się jeszcze w tym roku.

Zaawansowana jest także - jak czytamy w informacji resortu - realizacja inwestycji kolejowych. Zmodernizowano wiele odcinków torów, stacji i peronów, dworców. Np. w styczniu 2020 roku oddano do użytku dworzec PKP w Czeremsze na linii kolejowej numer 31 na Podlasiu. Kończą się też kluczowe prace umożliwiające powrót pociągów na większości modernizowanych linii kolejowych. Jak podliczono, dzięki wsparciu programu Polska Wschodnia do 2023 roku w makroregionie zmodernizowanych zostanie 540 kilometrów linii kolejowych, 10 dworców i 32 stacje. Odnowionych lub nowo utworzonych będzie 71 przystanków osobowych.

Wskazano, że program wspiera 14 inwestycji w ekologiczny transport miejski w stolicach województw Polski Wschodniej. Trzy z nich - w Lublinie, Rzeszowie i Kielcach - już się zakończyły. Realizacja pozostałych projektów, ze względu na ich stopień złożoności, jeszcze trwa, ale pasażerowie już korzystają z niemal 160 nowych ekologicznych autobusów i trolejbusów, nowych buspasów, ścieżek rowerowych czy inteligentnych systemów transportowych. Dodano, że w sierpniu tego roku zostanie ukończony po przebudowie długo oczekiwany przez mieszkańców kielecki "spodek", czyli nowoczesne centrum przesiadkowe.

Mocną stroną programu Polska Wschodnia jest - jak podkreśla resort - wsparcie innowacyjnych start-upów i rozwój przedsiębiorczości. Flagowym projektem są Platformy Startowe dla nowych pomysłów, które pomagają młodym przedsiębiorcom przejść z fazy projektu do biznesu. Wskazano, że już 250 inicjatyw udało się przekuć na model biznesowy, a wiele z nich ma już za sobą tak zwaną pierwszą sprzedaż. Kolejne, z blisko 3,3 tysiąca zgłoszonych przedsięwzięć, pracują na swoją szansę. Jak wynika z informacji, najlepszymi ambasadorami programu są działające już start-upy, takie jak Plaza & Kenig - twórcy Garden Box - innowacyjnego systemu zakładania ogrodów za pomocą gotowych modułów, czy spółka Erbi - autorzy innowacyjnego, inspirowanego naturą wiosła, przeznaczonego dla profesjonalnych kajakarzy.

Zaznaczono, że z oferowanego w programie wsparcia korzystają małe i średnie firmy, które zdobywają zagraniczne rynki, różnicują ofertę za pomocą innowacyjnych produktów czy usług albo nadają im niepowtarzalną formę. Dotychczas pomoc z programu, nie tylko finansową, otrzymało ponad 2 tysiące małych i średnich przedsiębiorstw, z czego blisko 1,5 tysiąca to firmy dopiero rozpoczynające działalność.

Napisano, że środki, które do tej pory pozyskali przedsiębiorcy, pozwolą na wdrożenie 1,3 tysiąca innowacji, które przyniosą zysk nie tylko samym firmom, ale przełożą się też na powstanie około 1,6 tysiąca nowych miejsc pracy. W programie - jak wskazał resort - jest także przygotowywana, jako element Funduszowego Pakietu Antywirusowego, pomoc finansowa dla małych i średnich przedsiębiorców z Polski Wschodniej, dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii Covid-19.