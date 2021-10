MFiPR: poszerzenie A2 między Warszawą a Łodzią zapewni bezpieczny ruch między miastami

Poszerzenie autostrady A2 między Warszawą a Łodzią zapewni warunki dla płynnego i bezpiecznego ruchu pomiędzy tymi ważnymi miastami naszego kraju – stwierdził w środę wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, odnosząc się do planowanej w ramach Programu CPK rozbudowy A2.

Wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda uczestniczył w środę w Europejskim Forum Gospodarczym - Łódzkie 2021!

"Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to nowoczesne oblicze polskiej infrastruktury transportowej, innowacyjne rozwiązania dla polskiego sektora lotniczego, kolejowego i drogowego" - wskazał cytowany w środowym komunikacie resortu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Zdaniem wiceministra budowa wspólnego lotniska oraz kolei dużych prędkości stanowić będzie "silny impuls rozwojowy dla miast i przyniesie realne korzyści dla nas wszystkich" - inwestycja umożliwi dotarcie z ponad 100 polskich miast do Portu Solidarność i Warszawy w czasie nie dłuższym niż 2-2,5 godziny.

Jak zwrócił uwagę resort, w ramach Programu CPK planowana jest też rozbudowa autostrady A2 między Warszawą a Łodzią o trzeci pas ruchu w każdym kierunku. "Poszerzenie autostrady A2 między Warszawą a Łodzią zapewni warunki dla płynnego i bezpiecznego ruchu pomiędzy tymi ważnymi miastami naszego kraju" - stwierdził Buda.

Europejskie Forum Gospodarcze to cykliczne wydarzenie organizowane przez województwo łódzkie od 2007 r. Wiceminister Waldemar Buda wziął udział w panelu "Inwestycje Centralnego Portu Komunikacyjnego dla województwa łódzkiego. W jaki sposób zmienią warunki życia mieszkańców?".

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3000 ha ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

