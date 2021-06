MFiPR: prawie 17,5 mln zł z Funduszy Norweskich trafi do polskich firm

Podpisano pierwsze umowy o dofinansowanie w programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” z Funduszy Norweskich, do polskich firm trafi prawie 17,5 mln zł - poinformował w środę resort funduszy i polityki regionalnej. Łącznie pomoc przyznano 104 projektom o wartości dofinansowania ok. 73 mln euro.

Projekty dotyczą technologii poprawiających jakość życia, innowacji w obszarze wód śródlądowych i morskich oraz zielonych technologii. Podkreślono, że jest to początek procesu podpisywania umów przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Łącznie pomoc przyznano 104 projektom w trzech schematach konkursowych o wartości dofinansowania wynoszącej ok. 73 mln euro.

Jak zauważył cytowany w komunikacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, wsparcie zwiększy szanse firm na rozwój działalności w obszarze przynoszącym korzyści dla całej gospodarki. "Innowacje są jednym z motorów rozwoju gospodarczego. Tworzą nowe miejsca pracy, a innowacyjne produkty stają się doskonałym materiałem eksportowym" - podkreślił.

Poinformowano, że pierwsze umowy z beneficjentami konkursu PARP podpisał z Firmą Usługowo Handlową HOLDMAR Szymański Sławomir, WTW Poland Sp. z o.o. oraz MS Consulting Group s.c. M. Sobczak, M. Sobczak-Solarska. W spotkaniu uczestniczył Konrad Konieczny, programme officer w Innovation Norway, który jest norweskim partnerem w realizacji programu. Dwie umowy zostały podpisane elektronicznie za pomocą podpisu kwalifikowanego: z Jeven Sp. z o.o. i 3Bird K. Gajko J. Ksepko sp.j.

Łącznie 78 projektów otrzyma dofinansowanie na kwotę prawie 50 mln euro w schemacie "Technologie przyjazne środowisku", 12 projektów na niemal 10 mln euro w ramach schematu "Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich" oraz 14 projektów na kwotę niecałych 14 mln euro w schemacie "Technologie poprawiające jakość życia".

"Cieszymy się, że dzięki grantom z Funduszy Norweskich będziemy w stanie nie tylko poprawić konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw, ale również wesprzeć w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług ważnych dla naszego środowiska oraz społeczeństwa. Aż 27 spośród projektów, które uzyskały wsparcie w programie, to projekty partnerskie, realizowane we współpracy z podmiotami norweskimi" - skomentował zastępca prezesa PARP Marcin Czyża.

W schemacie "Technologie przyjazne środowisku" granty otrzymają projekty inwestycyjne w szeroko rozumianym sektorze produkcji przemysłowej, a także w branży przetwórstwa odpadów. Na wsparcie mogły liczyć projekty rozwojowe i inwestycyjne, które mają przyczyniać się do podniesienia konkurencyjności firm i jednoczesnego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

"Zależy nam na jak najlepszym stymulowaniu zielonych innowacji oraz rozwoju biznesu i konkurencyjności na polskim rynku. Współczesne firmy, które chcą się rozwijać, nie mogą pominąć w tym procesie kwestii środowiskowych. To droga, którą warto podążać, chodzi bowiem o przyszłość nas wszystkich" - wskazał Ambasador Norwegii w Polsce Anders Eide.

Dofinansowanie otrzymają również (w schemacie "Technologie poprawiające jakość życia") rozwiązania technologiczne, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności osób starszych.

PARP będzie kontynuować podpisywanie umów z beneficjentami do końca 2021 r. W czerwcu planowane jest również ogłoszenie wyników (lista projektów rekomendowana do dofinansowania) w ostatnim z czterech schematów konkursowych: "Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet" - podano.

"Rozwój przedsiębiorczości i innowacje" to program wspierania rozwoju przedsiębiorstw, którego operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. To jeden z dwunastu programów opracowanych i finansowanych w ramach Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego EOG w Polsce. Został opracowany przez PARP we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju (Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli, Ambasadą Norwegii i norweską agencją ds. innowacji - Innovation Norway. Więcej informacji: www.eog.gov.pl oraz www.parp.gov.pl/funduszenorweskie.

