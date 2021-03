MFiPR: Program InvestEU udostępni gwarancje dla inwestycji prywatnych i publicznych

Program InvestEU udostępni gwarancje dla finansowania zwrotnego inwestycji prywatnych, ale też publicznych – wynika z informacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, przedstawionej w poniedziałek na sejmowej komisji.

Szczegóły dotyczące drugiego filaru mechanizmu sprawiedliwej transformacji, opartego na specjalnym systemie finansowania w ramach InvestEU, przedstawił w trakcie poniedziałkowych obrad podkomisji stałej ds. sprawiedliwej transformacji Michał Piwowarczyk z departamentu partnerstwa publiczno-prywatnego w MFiPR.

Mechanizm sprawiedliwej transformacji jest narzędziem związanym z transformacją na rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu, mającym służyć regionom związanym z tradycyjnymi źródłami energii w łagodzeniu negatywnych społeczno-gospodarczych skutków transformacji. Mechanizm ma zapewnić ukierunkowane wsparcie, zapewniając zainwestowanie w latach 2021-2027 co najmniej 100 mld euro.

Jak uściślił Piwowarczyk, program investEU to szeroki program, którego część oferty będzie wykorzystywana w mechanizmie sprawiedliwej transformacji, zapewniając jego tzw. drugi filar (pierwszy filar to Fundusz Sprawiedliwej Transformacji; trzeci filar to instrument pożyczkowy).

"Program InvestEU to ogólnie inicjatywa, której celem jest zapewnienie finansowania dla inwestycji, zarówno publicznych, jak i prywatnych - nie na zasadzie finansowania bezpośredniego, w postaci polityki funduszowej, dotacyjnej czy zwrotnej. To mechanizm o charakterze gwarancji, której celem jest zapewnienie, aby instytucje finansowe, których celem jest finansowanie projektów inwestycyjnych, mogły w oparciu o tę gwarancję oferować korzystne finansowanie dla różnego typu projektów" - wskazał specjalista MFiPR.

Dodał, że program InvestEU jest następcą Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który mimo nazwy zawierającej słowo "fundusz" był w istocie mechanizmem gwarancyjnym. EFIS działał od 2015 r. i został zakończony pod koniec ub. roku. Polska zajęła w nim 5. miejsce w UE pod względem liczby zatwierdzonych dużych projektów i 6. miejsce pod względem kwoty wykorzystanego wsparcia.

Program InvestEU jest zarządzany przez Komisję Europejska, która będzie wdrażać go w porozumieniu z innymi podmiotami, m.in. w Polsce - z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ideą instrumentu jest, aby oferowane w nim dzięki gwarancjom finansowanie nie zastępowało finansowania ogólnodostępnego, lecz wspierało te projekty, które w normalnych warunkach nie spełniałyby standardowych wymogów, szczególnie związanych z ryzykiem inwestycyjnym.

Program będzie oferowany instytucjom finansowym, które w oparciu o jego gwarancje będą oferowały finansowanie zwrotne projektów. 75 proc. gwarancji będzie dystrybuowała grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a 25 proc. będzie udzielanych przez partnerów wykonawczych, czyli przede wszystkim krajowe banki rozwojowe; w Polsce - Bank Gospodarstwa Krajowego.

Piwowarczyk przypomniał, że program przewiduje gwarancje dla finansowania zwrotnego, niekoniecznie w ramach pożyczek czy kredytów, ale też np. dalszych gwarancji udzielanych kolejnym pośrednikom finansowym, form zabezpieczenia produktów finansowych, jak leasing, ale też np. zabezpieczenia wejść kapitałowych do określonych przedsiębiorstw czy przedsięwzięć czy zakładania platform inwestycyjnych.

Cały program InvestEU składa się z czterech komponentów: mechanizmu gwarancyjnego, nazywanego Funduszem InvestEU, mechanizmu wsparcia eksperckiego i działań promocyjnych pod hasłem Centrum Doradztwa InvestEU, portalu InvestEU, będącego bazą informacji o projektach inwestycyjnych oraz tzw. działań łączonych, zakładających łączenie gwarancji z innymi programami finansowanymi z budżetu unijnego - zarówno z instrumentami zwrotnymi, jak i bezzwrotnymi.

W programie InvestEU nie będzie podziału - jak w Polityce Spójności - na koperty narodowe. O tym, kto skorzysta z jego wsparcia, będzie decydował mechanizm konkurencji. Mechanizm gwarancji programu nie będzie stanowił z mocy prawa pomocy publicznej. Na poziomie unijnym przewidziano, że 30 proc. gwarancji z InvestEU musi zmierzać do uzyskiwania celów klimatycznych.

"Przy wsparciu gwarancji mogą być być finansowane zarówno projekty publiczne, jak i prywatne. Co prawda w ogólnym obiegu informacyjnym traktuje się InvestEU jako mechanizm, który może zapewnić mobilizację przede wszystkim prywatnego kapitału (…). Natomiast w praktyce mechanizm ten może finansować także inwestycje publiczne i - patrząc na przykłady, które były w Polsce finansowane z EFIS poza prywatnymi, komercyjnymi inwestycjami, były też inwestycje publiczne: w sektorze ochrony zdrowia i w sektorze transportu na poziomie samorządowym" - zaznaczył ekspert MFiPR.

Gwarancje InvestEU będą wspierały cztery segmenty inwestycji: blisko 38 proc. łącznej sumy ma trafić na segment zrównoważonej infrastruktury, ok. 25 proc. na segment badań naukowych, innowacji i cyfryzacji, podobna pula proc. na segment małych i średnich przedsiębiorstw i niespełna 11 proc. na segment inwestycji społecznych i umiejętności. Nie określono limitów inwestycji: doświadczenia EFIS pokazały, że tamte gwarancje wspierały projekty o wartości nawet kilkuset milionów euro.

