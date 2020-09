MFiPR: projekt KPO jest na etapie uzgodnień z urzędnikami Komisji Europejskiej

Projekt Krajowego Planu Odbudowy jest na etapie roboczych uzgodnień z urzędnikami Komisji Europejskiej - podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, przekazując relację z rozmowy minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej - Jedynak z komisarz UE ds. spójności i reform Elisą Ferreirą.

Jak czytamy w informacji resortu, głównymi tematami wideokonferencji był: pakiet polityki spójności, finansowanie inwestycji gazowych i stan prac nad dokumentami na nową perspektywę finansową UE.

Wskazano, że podczas spotkania polska minister funduszy i polityki regionalnej szczegółowo informowała o postępach w przygotowaniu Umowy Partnerstwa, Krajowego Planu Odbudowy i dokumentów do wdrażania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i Programów Operacyjnych w Polsce. Zaznaczono, że w rozmowie Jarosińska - Jedynak podkreśliła, że ze względu na kwestie bezpieczeństwa energetycznego, brak energetyki jądrowej i wciąż rozwijającą się infrastrukturę gazową, Polska potrzebuje finansowania projektów gazowych, które najskuteczniej i najszybciej pozwoliłyby zmniejszyć szkodliwą emisję.

Napisano, że projekt Krajowego Planu Odbudowy jest na etapie roboczych uzgodnień z urzędnikami Komisji Europejskiej, a umowa Partnerstwa, po wszystkich uzgodnieniach i akceptacjach po stronie polskiej, ma trafić do Komisji Europejskiej pod koniec roku. "Na początku przyszłego roku powinniśmy mieć już gotowe programy operacyjne. Na forum UE potrzebne są rozporządzenia, które są obecnie na etapie uzgodnień pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim a Radą Europejską" - napisano. Zaznaczono, że od tempa tych prac zależą finalne rozstrzygnięcia w projektach dokumentów przygotowywanych przez Polskę.

Minister - jak wskazano w informacji - przypomniała także o pracach nad projektem Strategii Karpackiej, która pozwoli na ściślejszą współpracę państw położonych na obszarze Karpat. Docelowo ma stać się unijną strategią makroregionalną, co oznacza, że powstanie po uzgodnieniach pomiędzy Komisją Europejską a zainteresowanymi państwami. "Mam nadzieję, że to wydarzenie przybliży nas do znalezienia skutecznych odpowiedzi i rozwiązań dla wyzwań stojących przed regionem Karpat" - mówiła Jarosińska-Jedynak.

Napisano, że Polska organizuje spotkanie poświęcone Strategii Karpackiej, które odbędzie się 14 października podczas Dni Otwartych w Brukseli.