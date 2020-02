MFiPR: przez 100 dni podpisaliśmy 3789 umów o dofinansowanie z funduszy UE

Przez 100 dni podpisaliśmy 3789 umów o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE, a wartość dofinansowania wyniosła 12 mld zł - poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podsumowując 100 dni rządu Mateusza Morawieckiego.

W informacji zaznaczono, że na koniec 2019 roku wartość inwestycji z dofinansowaniem unijnym w Polsce wyniosła 450 mld zł. "Zainwestowaliśmy już 83 proc. dostępnych funduszy na lata 2014-2020, czyli ponad 273 miliardów złotych, a prawie 41 proc., czyli ponad 135 miliarda złotych rozliczyliśmy z Komisją Europejską" - podkreśliła Jarosińska-Jedynak. Dodała, że do końca 2019 roku Komisja Europejska wypłaciła Polsce ponad 28 miliardów euro - najwięcej w Unii Europejskiej.

Zaznaczono, że podczas stu dni KE zatwierdziła też dofinansowanie z funduszy unijnych kilku dużych inwestycji, m.in. nowoczesnej spalarni odpadów w Gdańsku, która będzie realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przypomniano, że na początku lutego br. MFiPR zawarło też pierwszą umowę o dofinansowanie z instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) inwestycji związanej z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Podpisana umowa dotyczy przygotowania dokumentacji budowy 30-kilometrowego odcinka linii kolejowej od granicy polsko-czeskiej do Jastrzębia-Zdroju i dalej do istniejącej linii pomiędzy Chybiem a Żorami. Całkowita wartość projektu to ponad 14 milionów złotych, z czego połowę będą stanowiły środki CEF.

Jak czytamy w informacji, resort funduszy i polityki regionalnej kontynuuje też cykl szkoleń dla samorządowców i przedsiębiorców, podczas których przedstawiane są zasady działania formuły partnerstwa publiczno prywatnego. Zaznaczono, że korzyścią tej formy inwestowania jest brak jednorazowego wydatku, który obciąża budżet np. samorządu, a także wiedza i doświadczenia partnera prywatnego. W formule PPP jest realizowanych 135 projektów o wartości ponad 52 miliardów złotych.

Kolejnym programem, wdrażanym przez resort funduszy i polityki regionalnej jest program Dostępność Plus, który - jak zaznacza minister Jarosińska - Jedynak - "ma przyczynić do tego, że dostęp do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach nie będzie przywilejem a czymś powszechnym". Przypomniała, że w ramach programu uruchomiony został Fundusz Dostępności, który obejmuje pożyczki na dostosowanie budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych oraz projekt "Dostępna szkoła".

W informacji zaznaczono, że w budżecie programu jest ponad 40 milionów złotych, a w lutym br. Wspólnota Mieszkaniowa Kolberga 8 w Warszawie, jako pierwsza instytucja skorzystała z niskooprocentowanej pożyczki z tego funduszu.

Napisano, że w połowie lutego br. ruszyła II edycja konkursu "Uczelnia dostępna" ,w ramach którego uczelnie publiczne i niepubliczne mogą starać się o dofinansowanie projektów związanych z likwidowaniem barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. W pierwszym konkursie "Uczelnia dostępna" do dofinansowania zostało wybranych 85 projektów na łączną kwotę ponad 300 milionów złotych. " W nowym konkursie "Uczelnia dostępna" z programu Wiedza Edukacja Rozwój mamy 150 milionów złotych na dostosowanie oferty kolejnych uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - czytamy w komunikacie.

MFiPR podsumowując 100 dni rządu przypomniał, że w lutym br. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o przekształceniu Otwartych Funduszy Inwestycyjnych w Indywidualne Konta Emerytalne, która pozwoli przekazać Polakom ok. 154 mln zł zgromadzonych przez nich w OFE. Uczestnicy sami - jak podkreśla resort - wybiorą, czy chcą, żeby pieniądze z OFE trafiły na IKE czy do ZUS. Przypomniało, że wybierając drugą opcję, trzeba będzie złożyć deklarację.

"IKE mogą stać się dla Polaków powszechnym instrumentem oszczędzania na emeryturę. To także szansa na wzmocnienie finansowego zabezpieczenia przyszłych emerytów, a jednocześnie zwiększenie oszczędności krajowych, które pomogą budować kapitał dla rozwoju i poprawiać możliwości inwestycyjne państwa" - wskazała Jarosińska-Jedynak.

Resort wskazał też, że trwają prace nad przygotowaniem 10 edycji Światowego Forum Miejskiego, które za dwa lata odbędą się w Katowicach.

Zaznaczono również, że niespełna tydzień temu, zainaugurowano posiedzenie Karpackiej Rady Wykonawczej, "która ma ułatwić spójne i efektywne prowadzenie dalszych prac nad Strategią Karpacką".