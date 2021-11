MFiPR rozpoczęło nabór w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało we wtorek o rozpoczęciu pierwszego w nowej perspektywie budżetowej UE naboru wniosków w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Program z budżetem 224,6 euro będzie realizowany w 9 państwach.

Jak podało ministerstwo, wspierane będą projekty międzynarodowe dotyczące: wzmacniania zdolności do innowacji i wykorzystania zaawansowanych technologii, wyzwań środowiskowych, zwiększania efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zrównoważonej mobilności miejskiej, usprawnień połączeń transportowych regionów wiejskich i peryferyjnych, transportu intermodalnego oraz podnoszenia zdolności samorządów w zakresie opracowywania i wdrażania zintegrowanych strategii rozwoju.

Szacowana pula środków do rozdysponowania w ramach tego naboru to 72 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Poziom dofinansowania projektów wynosi do 80 proc. W perspektywie finansowej 2021-2027 program będzie realizowany w oparciu o cztery wybrane cele polityki UE: Bardziej inteligenta Europa, Bardziej zielona Europa, Lepiej połączona Europa oraz Lepsze zarządzanie Interreg.

Program z budżetem 224,6 mln euro będzie realizowany na obszarze dziewięciu państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch. Projekty będą realizowane w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia. Instytucją zarządzającą programem jest miasto Wiedeń.

Jak podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, Interreg Europa Środkowa to jeden z dwóch programów współpracy transnarodowej, dostępnych dla polskich instytucji. "Ma on szczególne znaczenie przy planowaniu inwestycji związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatycznym, gdzie jest niezbędne międzynarodowe partnerstwo. Program oferuje również dostęp do wiedzy, innowacyjnych rozwiązań i doświadczeń zagranicznych partnerów" - powiedział Żalek, cytowany w komunikacie ministerstwa.

