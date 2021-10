MFiPR: rozpoczęło się wysłuchanie publiczne projektu ustawy wdrożeniowej

Rozpoczęło się wysłuchanie publiczne projektu ustawy wdrożeniowej, której celem jest zarządzanie środkami z polityki spójności na lata 2021-2027 oraz realizacja Krajowego Planu Odbudowy - poinformowało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zaznaczono, że wysłuchanie publiczne jest kolejnym etapem prac nad projektem przygotowywanym w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Przypomniano, że w ramach budżetu unijnego oraz Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności do Polski popłynie w sumie 770 mld zł. "To rekordowa kwota, jaką otrzyma Polska od początku członkostwa w UE" - powiedział obecny na wysłuchaniu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

W wysłuchaniu, oprócz przedstawicieli resortu, biorą również udział przedstawiciele samorządów, partnerów społecznych i gospodarczych, przedstawiciele podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.

Napisano, że ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrożeniowa) będzie regulowała w Polsce nową, siedmioletnią perspektywę finansową Unii Europejskiej. Zasady wdrażania tej polityki reguluje nowy pakiet 5 rozporządzeń unijnych.

Zaznaczono, że przepisy ustawy stosują sprawdzone rozwiązania stosowane już obecnie w programach operacyjnych polityki spójności, określone w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Ustawa - jak czytamy - "zawiera przepisy szczegółowe zapewniające pewność prawną w zakresie, w jakim przepisy unijne nie są wystarczająco precyzyjne lub konieczna jest bardziej szczegółowa regulacja z punktu widzenia systemu prawa krajowego, m.in. w zakresie zadań poszczególnych instytucji, wyboru projektów do dofinansowania czy kontroli realizacji programów i projektów".

Dodano, że przepisy w zakresie Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zawarte są w bloku przepisów zmieniających inne ustawy jako przepisy dodawane do ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (uzppr).

Wyjaśniono, że projektowane przepisy stanowią niezbędne rozwinięcie i uzupełnienie tej regulacji. W związku z wejściem w życie rozporządzenia unijnego 2021/241 ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) możliwe i konieczne stało się stworzenie w prawie krajowym rozwiązań służących wdrożeniu reform i inwestycji określonych w KPO, m.in. systemu instytucjonalnego, wyboru i sposobu realizacji przedsięwzięć, finansowania inwestycji i przedsięwzięć, monitorowania realizacji KPO czy też działań kontrolnych i audytowych.

Zgodnie z założeniami MFiPR projekt ustawy wdrożeniowej wkrótce powinien trafić na Komitet Stały Rady Ministrów, a skierowanie do Sejmu nastąpi najszybciej, jak to możliwe.

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. KPO musiało przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. W sumie w nowej perspektywie finansowej Polska ma otrzymać 770 mld zł ze środków UE.

