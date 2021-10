MFiPR: rozwój społeczny i jakość życia tematem spotkania w ramach Koncepcji Rozwoju Kraju 2050

Rozwojowi społecznemu i jakości życia będzie poświęcone ostatnie cykliczne spotkanie ekspertów i wysłuchanie publiczne w ramach prac nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050 - poinformowało w środę Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pierwszym etapem prac nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050 są tzw. wysłuchania publiczne i debaty eksperckie, które resort funduszy i polityki regionalnej organizuje od 17 września.

Jak przekazało w środowym komunikacie MFiPR, środowa debata i wysłuchanie publiczne KRK 2050 będą poświęcone kwestiom rozwoju społecznego i obywatelskiego oraz jakości życia. "KRK 2050 to dokument wizyjny, który będzie miał znaczący wpływ na kierunki rozwoju Polski. Tworzenie takiej koncepcji to ogromna odpowiedzialność, a sam proces jest czasochłonny i skomplikowany" - stwierdził cytowany w komunikacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda i zachęcił do "zaangażowania się w proces tworzenia wizji naszej przyszłości".

W ramach prac nad KRK 2050 odbyły się cztery spotkania dotyczące kluczowych dla przyszłości kraju tematów: "Świat, Europa i Polska", "Transformacja gospodarki", "Środowisko i zielona transformacja" oraz "Nowe technologie". W środę o 10.00 odbędzie się ostatnie z cyklu spotkanie pt. "Społeczeństwo i jakość życia" - transmisja online na https://www.youtube.com/watch?v=0m_Nc_5sWNI.

Jak przypomniał resort, dokument KRK 2050 ma m.in.: identyfikować kluczowe światowe i krajowe trendy kształtujące przyszłość w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej; wskazywać najważniejsze wyzwania rozwojowe, z jakimi już mierzy i mierzyć się będzie Polska; formułować możliwe scenariusze rozwojowe.

Według resortu, który pracuje dokumentem, KRK 2050 ma odzwierciedlać aktualną wiedzę ekspercką i oczekiwania mieszkańców Polski związane z przyszłością kraju, zwłaszcza młodego pokolenia.

