MFiPR: ruszyły pożyczki ze środków UE

Właściciele mikro-, małych i średnich firm mogą już składać wnioski o pożyczkę płynnościową ze środków Unii Europejskiej do 15 mln zł - poinformowało w środę Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak podał resort, od środy 29 kwietnia 2020 roku przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski o pożyczki do 15 mln zł. Jest to rozwiązanie opracowane przez MFiPR wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a wnioski można składać elektronicznie w instytucjach finansujących, współpracujących z BGK.

Zaznaczono, że pożyczka płynnościowa jest kierowana do przedsiębiorców, którzy z powodu koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Źródłem finansowania jest program Inteligentny Rozwój (POIR).

"W puli mamy 400 mln zł, ale przy dużym zainteresowaniu, nie wykluczamy zwiększenia limitu" - mówi, cytowana w informacji, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodaje, że pożyczki pozwolą przedsiębiorcom na pokrycie bieżących potrzeb finansowych i ochronę miejsc pracy. "Co więcej, będzie je można łączyć z innymi rozwiązaniami pomocowymi BGK i Polskiego Funduszu Rozwoju" - zaznacza.

Napisano, że pożyczka płynnościowa jest połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania, co oznacza, że w praktyce przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe. Zaznaczono, że dotacja jest udzielana równolegle z podpisaniem umowy o pożyczkę - bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Jak czytamy, pieniądze z pożyczki mogą w całości sfinansować np. wynagrodzenia pracowników, raty leasingowe, opłaty za towar i paliwo. "Przedsiębiorca może również pokryć zaległe zobowiązania wymagalne i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. Na wydatkowanie pożyczki firma ma 30 dni, zaś na przedstawienie zestawienia poniesionych wydatków już znacznie więcej, bo aż 6 miesięcy" - napisano.

Resort wskazuje też korzyści tego instrumentu. Są to: półroczna karencja w spłacie, co oznacza, że przedsiębiorca może zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania, wakacje kredytowe raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych, brak wymogu wkładu własnego oraz okres spłaty do 6 lat.

Napisano, że maksymalna pożyczki wynosi 15 mln zł i ustalana jest indywidualnie jako dwukrotność rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni rok, za który dostępne są dane (w przypadku firm działających krócej, pod uwagę brana jest prognozowana wysokość płac) lub 25 proc. wartości całkowitego obrotu w 2019 r. Wskazano też, że uzasadnionych przypadkach wysokość pożyczki może zostać zwiększona do kwoty, która zapewni płynność finansową przedsiębiorcy na kolejne 18 miesięcy.

Poinformowano, że wnioski o pożyczkę można składać przez internet na stronie instytucji finansującej lub poprzez punkty obsługi klienta. Poza dokumentacją wymaganą przez instytucje finansujące (lista dostępna na ich stronach internetowych), przedsiębiorca we wniosku pożyczkowym powinien zawrzeć także plan, w którym przedstawi prognozę poprawy płynności finansowej firmy rozłożoną w czasie.

Wskazano, że pożyczek udzielają: Polska Fundacja Przedsiębiorczości - w województwach: dolnośląskim, lubuskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - w województwach: łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka - w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, lubelskim i mazowieckim.

Dodano, że informacje o kolejnych instytucjach udzielających pożyczek w poszczególnych regionach będą na bieżąco aktualizowane na stronie BGK.