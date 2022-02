MFiPR: średnie miasta mogą ubiegać się o 8 mln zł na zrównoważoną mobilność

Od 24 marca do 22 kwietnia br. średnie miasta będą mogły wnioskować o dofinansowanie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) na poziomie 85 proc. kosztów kwalifikowanych. W puli jest 8 mln zł - poinformowało w środę Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Możliwe będzie otrzymanie pieniędzy unijnych na stworzenie dobrego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)" - poinformowało w środę Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Ministerstwo wskazało, że Od 24 marca do 22 kwietnia tego roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych opracowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). W puli konkursu jest 8 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Konkurs jest skierowany do średnich miast i ich obszarów funkcjonalnych.

"Dobry SUMP prowadzi do rozwoju zrównoważonej mobilności w miastach. To klucz do poprawy jakości przestrzeni miejskiej. Taki plan wiążą się ze zmniejszaniem zanieczyszczenia powietrza i zatłoczenia komunikacyjnego. Warto też pamiętać o współpracy z sąsiednimi gminami i miastami, by podjęte działania były bardziej skuteczne i miały większy zasięg" - podkreślił resort w komunikacie.

Dodano w nim też, że konkurs prowadzi Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na którego stronie można znaleźć wszystkie szczegóły, w tym listę wnioskodawców mogących ubiegać się o dofinansowanie SUMP, wzory dokumentów, kryteria oceny projektów czy zasady prowadzenia oceny.

"Równolegle prowadzony jest nabór pozakonkursowy dla drugiej grupy beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko, tj. 13 ZIT wojewódzkich" - zwróciło uwagę MFiPR.

Zaznaczono również, że wsparcie finansowe środkami unijnymi w opracowaniu SUMP będzie kontynuowane w kolejnych latach z perspektywy finansowej 2021-2027."Nabory już uruchomione, jak i dopiero planowane, pozwolą na wsparcie miast zainteresowanych opracowaniem SUMP" - stwierdziło MFiPR.

