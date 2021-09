MFiPR: Światowe Forum Miejskie – za dziewięć miesięcy w Katowicach (aktualizacja)

Światowe Forum Miejskie, które odbędzie się za dziewięć miesięcy w Katowicach, będzie miejscem wypracowania kompendium wiedzy, jak kształtować rozwój w miastach – mówiła we wtorek w Katowicach pełnomocniczka rządu ds. organizacji tego wydarzenia wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej oceniła na wtorkowym briefingu w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, że za dziewięć miesięcy miasto to stanie się na chwilę stolicą świata - spotkają się tam bowiem przedstawiciele całego świata, aby dyskutować o wyzwaniach stojących przed rozwojem miast, by zapewnić społeczeństwu dobre warunki do życia w miastach.

"Po co to wszystko? Polska i Katowice wiedzą, jak przechodzić, jak realizować transformację miast - chcemy tymi doświadczeniami się dzielić. Po drugie, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowuje aktualizację Krajowej Polityki Miejskiej, więc chcemy również wykorzystać do tego te doświadczenia, które pojawią się na 11. edycji WUF" - mówiła Jarosińska-Jedynak.

"Chcemy również, aby to, o czym będziemy rozmawiać, przekuwać w doświadczenie po Światowym Forum Miejskim: chcemy, aby ta 11. edycja Forum pozostawiła po sobie pewien rodzaj dziedzictwa, pozostawiła broszurę, wytyczne, informację, podręcznik, w jaki sposób kształtować rozwój w miastach" - wyjaśniła wiceminister.

Przypomniała, że coraz więcej ludzi na świecie żyje w miastach: ONZ szacuje, że do 2030 r. będzie to 60 proc. ludności na świecie; w Polsce ten wskaźnik został już osiągnięty. "To miasta są największym emitentem CO2, to w miastach powstaje najwięcej odpadów. Dlatego chcemy, aby WUF odpowiadało również na te wyzwania" - zadeklarowała.

"A więc kwestie ekologiczne, kwestie wyzwań klimatycznych, ale również wdrażanie innowacji czy rozwój mobilności w miastach, dostępności - będą tematami, z którymi będziemy się mierzyć" - dodała Jarosińska-Jedynak, akcentując wolę stworzenia możliwości szerokiej partycypacji w obradach WUF11, a także zapewnienia możliwie szerokiej jego dostępności, też dla osób z ograniczeniami.

Wiceminister poinformowała również o podpisaniu we wtorek umowy o współpracy MFiPR z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. "Chcemy, aby w ramach tej współpracy również dobre praktyki były przekazywane i dyskutowane w ramach sesji Światowego Forum Miejskiego" - wyjaśniła Jarosińska-Jedynak.

"Przed nami dziewięć miesięcy pracy, aby w jak najlepszy sposób przekazać informacje o transformacji, którą przeszły Katowice i polskie miasta; podzielić się tymi praktykami, a także, aby w jak najlepszy sposób przyjąć kilkanaście tysięcy osób i zorganizować Światowe Forum Miejskie na najwyższym poziomie, również z zaopiekowaniem się osobami o szczególnych potrzebach" - zaznaczyła wiceminister.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Miejscem organizacji 11. edycji WUF 26-30 czerwca 2022 r. będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Organizatorem jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich.

Na wtorkowym briefingu dyrektor wykonawcza UN-Habitat Maimunah Mohd Sharif przypomniała, że forum gromadzi uczestników pracujących na bardzo różnych szczeblach i w różnych miejscach. Oceniła, że zbliżająca się edycja, ze względu na pandemiczną rzeczywistość, będzie dobrą okazją do dyskusji o nowych drogach i sposobach kształtowania przyszłości miast, poszukiwaniu ich funkcji, siły i odporności.

Prezydent Katowic Marcin Krupa przekonywał, że przemiana tego miasta należy do wzorcowych. "Przy wielu takich transformacjach, patrząc z perspektywy całego globu, dochodziło do różnych dysfunkcji czy ogromnych różnic społecznych - tego nie zauważamy w naszym mieście, nie zauważamy tego również w naszym kraju" - mówił Krupa.

"A przecież gros firm, przedsiębiorstw, które dawały kiedyś miejsca pracy, dzisiaj już nie istnieje. Dzisiaj zastąpiliśmy je zupełnie czymś innym. Patrząc z perspektywy Katowic, można powiedzieć o kopalniach i hutach, które były sercem i podwaliną tego miasta. (…) Zastąpiliśmy je przemysłem kultury, przemysłem spotkań, nowoczesnymi technologiami i miejscami pracy w biurowcach" - dodał prezydent Katowic.

Poprzednia edycja Światowego Forum Miejskiego odbyła się w 2018 r. w Kuala Lumpur w Malezji, ostatnia miała miejsce w 2020 r. w Abu Zabi - stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. O tym, że 26-30 czerwca 2022 r. Katowice będą celem kolejnego spotkania, zdecydowano w maju 2019 r. Hasło przewodnie katowickiej edycji wydarzenia brzmi "Zmieniamy miasta dla lepszej przyszłości".

Wśród wiodących tematów katowickiego Forum będą m.in. sprawiedliwa i zrównoważona przyszłość miast, ekologiczne rozwiązania dla ośrodków miejskich, mobilność miejska, innowacje i technologie, budowanie odporności miast oraz wdrażanie programów ich rewitalizacji.

W sierpniu br. prezydent Andrzej Duda podpisał przyjętą w czerwcu przez parlament Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r. Zawarte w specustawie rozwiązania mają m.in. ułatwić koordynację działań zaangażowanych w organizację forum instytucji - administracji rządowej i samorządowej, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo itp.

