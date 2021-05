MFiPR: trwają konsultacje dot. funduszy unijnych na cyfryzację

W ramach konsultacji wartego 2 mld euro programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) odbywa się w czwartek wysłuchanie publiczne - poinformowało MFiPR w komunikacie. Uwagi do programu można zgłaszać do 25 maja.

Jak zaznaczył resort, Polska przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji programów finansowanych z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Po serii wysłuchań dla Krajowego Planu Odbudowy i Umowy Partnerstwa, kończy się także cykl spotkań dla programów krajowych. Jednym z nich jest program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).

Według komunikatu, budżet programu to 2 miliardy euro i będzie on dostępny w formie dotacji. Z FERC będę mogli skorzystać przedsiębiorcy, administracja publiczna, podmioty lecznicze oraz instytucje kultury i systemu szkolnictwa wyższego i nauki, a także organizacje pozarządowe.

W czwartkowym wysłuchaniu dla FERC wziął udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek. "Większy dostęp do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, rozwój usług cyfrowych i gospodarki opartej na danych, cyberbezpieczeństwo oraz zaawansowane kompetencje cyfrowe to priorytety programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027" - opisywał wiceminister Jacek Żalek, cytowany w komunikacie.

Program Fundusze na Rozwój Cyfrowy jest następcą programu Polska Cyfrowa, z którego przez ostatnie siedem lat współfinansowano cyfryzację kraju. Resort zapowiedział, że FERC będzie koncentrował się przede wszystkim na zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego. Program będzie wspierał inwestycje z zakresu budowy, rozbudowy lub przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Szybki internet będzie doprowadzany nie tylko do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, ale także do urzędów, szkół, szpitali czy instytucji kultury.

Jak wskazano w komunikacie, kolejnym priorytetem programu będzie zwiększenie jakości i dostępności e-usług publicznych, w tym zdrowotnych. Fundusze unijne pomogą udostępnić nowoczesne usługi cyfrowe, które pozwolą na załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców w formie elektronicznej.

Ministerstwo chce, by działania FERC były m.in. nakierowane na rozwój i wdrożenie nowych e-usług z obszaru zdrowia, finansów czy sprawiedliwości. Ważnym obszarem wsparcia będzie także cyfryzacja procesów administracyjnych, dzięki czemu poszerzy się zakres spraw możliwych do załatwienia online.

"Widzimy także w programie miejsce na nowy typ projektów, na przykład działania wspierające ponowne wykorzystywanie informacji przez przedsiębiorstwa" - podkreślono w informacji resortu. W nowej perspektywie, bardzo istotne ma być również finansowanie cyberbezpieczeństwa.

MFiPR wskazał również, że nadal można wziąć udział w konsultacjach społecznych programu. Ich celem jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w FERC. Uwagi do programu można przesyłać do 25 maja.

