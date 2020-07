MFiPR: UE potrzebuje ambitnego budżetu, który będzie szybko przyjęty

Unia Europejska potrzebuje ambitnego budżetu, który będzie pilnie przyjęty i wdrożony - powiedziała w piątek podczas rozmów z delegacją słowacką minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W piątek w Warszawie trwa szczyt premierów państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier, który zainauguruje polskie przewodnictwo w Grupie. Jarosińska-Jedynak z tej okazji spotkała się i rozmawiała z wicepremier i minister inwestycji, informatyzacji i rozwoju regionalnego Słowacji Veroniką Remišovą.

Resort podał w komunikacie, że rozmowy dotyczyły m.in. przebiegu negocjacji nowego budżetu UE na lata 2021-2027, projektu Europejskiego Funduszu Odbudowy, a także planów działań podczas Polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

"Unia Europejska potrzebuje ambitnego budżetu, pilnie przyjętego i wdrożonego. Pakiet składający się z odświeżonej propozycji wieloletnich ram finansowych oraz Europejskiego Instrumentu Odbudowy stanowi dobrą podstawę do dalszych negocjacji" - podkreśliła cytowana przez ministerstwo Jarosińska-Jedynak.

Szefowa MFiPR wskazywała, że nadzwyczajna sytuacja związana z pandemią koronawirusa wywarła wpływ na toczące się negocjacje unijnego budżetu. 27 maja br. Komisja Europejska przedstawiła plan odbudowy gospodarczej UE - Recovery Plan wraz z nowym narzędziem Next Generation EU oraz propozycję odnowionych wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Komisja zaproponowała nowy budżet Wspólnoty w wysokości 1,1 biliona euro. Dodatkowo państwa członkowskie będą miały do dyspozycji 750 mld euro, z czego 500 mld euro w formie bezzwrotnego wsparcia.

"W tym wymiarze propozycja Komisja Europejska spełnia nasze oczekiwania co do proporcji między formami wsparcia" - podkreśliła minister. Dodawała, że Polska widzi potrzebę konieczności uwzględnienia w Funduszu Odbudowy różnić między państwami do reakcji na kryzys, wynikających z poziomu relatywnej zamożności. Ważne jest również dla nas, by została stworzona możliwość finansowania infrastruktury gazowej - zwracała uwagę Jarosińska-Jedynak.

Odnosząc się do rozpoczęcia polskiej prezydencji w Grupie V4 - minister akcentowała - że ma nadzieję iż głos tych państw będzie "powszechnie słyszany w Unii Europejskiej", co jest szczególnie ważne w kontekście przewidywanego na 17 lipca szczytu Rady Europejskiej.