MFiPR: Umowa Partnerstwa zostanie uzupełniona o kwestie związane z konfliktem na Ukrainie

Umowa Partnerstwa zostanie uzupełniona o kwestie związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i kryzysem wynikającym z napływu uchodźców - poinformowało w środę Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

23 marca br. minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda spotkał się z Normundsem Popensem, zastępcą dyrektora generalnego Departamentu Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Jest to kolejna wizyta przedstawicieli KE w ramach negocjacji formalnych Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 zainaugurowanych 25 stycznia br. - przekazało w środę Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Resort podał, że celem spotkania było omówienie kwestii spornych Umowy Partnerstwa - kluczowego dokumentu określającego podział środków europejskich w nowym okresie programowania 2021-2027 oraz programów, które już zostały przekazane do akceptacji Komisji Europejskiej.

MFiPR zwróciło też uwagę, że środowe rozmowy koncentrowały się wokół zakresu poszczególnych celów polityki spójności oraz kwestii rozliczeń pro rata.

Dodano, że jednym z ważniejszych tematów spotkania była dyskusja dotycząca wpływu agresji na Ukrainie na zapisy Umowy Partnerstwa.

Ministerstwo poinformowało, że podczas spotkania rozmawiano między innymi o ramach finansowych, tj. transferze między kategoriami regionów, transferze między EFS+ i Funduszu Spójności oraz wpływie na alokację FEnIKSa i realizację celów klimatycznych, transferze EFRR do FST w zakresie przesądzenia, w jakim programie byłyby realizowane działania z przeniesionych środków, oraz jakiego typu byłyby to działania. Uczestnicy omówili stan przygotowania programów regionalnych (w tym realizacja zasady partnerstwa) na lata 2021-2027 oraz podsumowali dotychczasowe ustalenia.

Według MFiPR podczas spotkania zostało potwierdzone, że wcześniejsze robocze ustalenia tekstu Umowy Partnerstwa zostaną uzupełnione o nowe uwarunkowanie, jakim jest konflikt zbrojny na Ukrainie i wynikający z niego kryzys związany z napływem uchodźców, oraz że zostanie to również odzwierciedlone w zakresie wsparcia celu polityki 4 - Europa bliżej obywateli.

"Wsparcie osób przybyłych do Polski w związku z napaścią Rosji na Ukrainę będzie świadczone głównie na poziomie regionalnym zgodnie z zakresem wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego" - zaznaczył minister Puda.

Minister Grzegorz Puda zaznaczył, że jednym z zadań MFiPR jest koordynacja inwestycji funduszy unijnych w Polsce, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, który w normalnych czasach wspiera zatrudnienie, edukację, wyrównywanie szans w regionach czy ochronę zdrowia w Polsce.

"Po ataku Rosji na Ukrainę robimy wszystko, żeby wykorzystać dostępne jeszcze środki w ramach tego funduszu na wsparcie osób uciekających przed rosyjskim terrorem do naszego kraju. Jest to bezprecedensowa sytuacja, która może mieć olbrzymi wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą w naszym kraju. Już teraz wpływa na skalę potrzeb w ramach polityki społecznej, co powinno mieć przełożenie na zakres wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowanej" - dodał minister.

"Cieszy nas również, że KE ze zrozumieniem podchodzi do obecnej sytuacji w Polsce oraz docenia zaangażowanie Polski w pomoc osobom uciekającym przed wojną. W świetle trudnych okoliczności związanych z kryzysem wywołanym wojną na Ukrainie - zarówno w obszarze gospodarczym jak i humanitarnym, liczymy, na szybkie zakończenie negocjacji i zaakceptowanie przez KE Umowy Partnerstwa" - podsumował minister.

Podczas spotkania inauguracyjnego 25 stycznia br. zaplanowano harmonogram negocjacji projektu Umowy Partnerstwa, które zamkną się w cyklu dziewięciu spotkań i pozwolą na omówienie zakresu wsparcia w poszczególnych celach polityki z uwzględnieniem wszystkich części UP i zagadnień, które ich dotyczą. Chodzi m.in. o uzasadnienie wsparcia, zakres wsparcia, komplementarność i demarkację czy formy wsparcia. Jedno spotkanie poświęcone zostanie również tematom takim jak sprawy finansowe, zasady horyzontalne i działania informacyjno-promocyjne.

Umowa Partnerstwa to kluczowy dokument dotyczący pozyskiwania środków unijnych w okresie programowania 2021-2027, z której w ramach samej polityki spójności Polska będzie mogła pozyskać ok. 76 mld euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. W spotkaniu z kierownictwem resortu funduszy i polityki regionalnej udział wzięli Normunds Popens - Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Christopher Todd - szef Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Jolanta Świątkowska - koordynatorka negocjacji w zakresie Umowy Partnerstwa z DG REGIO.

