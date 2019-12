MFiPR: Ustalenia Rady Europejskiej to sukces Polski

Ustalenia Rady Europejskiej to sukces Polski; UE słusznie stawia sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej, ale tempo, w jakim zmierzamy do tego celu musi być rozsądne - oceniła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak wskazała minister w opublikowanym komentarzu, tempo zmierzania do celu neutralności musi uwzględniać warunki ekonomiczne, społeczne oraz strukturę przemysłu i energetyki w poszczególnych krajach członkowskich.

"Nasz punkt startowy wyznaczyła w dużej mierze historia i lata ograniczonej dostępności do finansowania inwestycji. Co więcej, różna jest sytuacja polskich regionów - dla części z nich szybkie odejście od węgla wiązałoby się nie tylko z olbrzymimi kosztami finansowymi, ale też społecznymi" - podkreśliła minister.

Jej zdaniem, Polska miała mocne argumenty w negocjacjach i te argumenty zostały zrozumiane. "Wynegocjowaliśmy więcej czasu dla naszego kraju na transformacje klimatyczną, uzyskaliśmy zgodę na rozwijanie energetyki jądrowej, a projekty UE związane z dążeniem do neutralności klimatycznej będą uwzględniać polską specyfikę" - zaznaczyła Jarosińska-Jedynak.

Wskazała, że zmiany w naszym kraju będą wspierane przez UE, a Unia zakłada, że na Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji przeznaczy 100 miliardów euro.

"Z punktu widzenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej kluczowe jest to, jak te pieniądze będą dzielone i zarządzane. W ocenie MFiPR jak najwięcej funduszy powinno być w dyspozycji poszczególnych krajów. Dzięki temu ścieżka do neutralności klimatycznej byłaby najprostsza - inwestycje byłyby dostosowane do skali i specyfiki potrzeb, które są przecież różne w państwach UE" - podkreśliła minister.

"W kontekście negocjacji nowego rozdania funduszy unijnych i budżetu UE na lata 2021-2027 kluczowe jest, by nowy mechanizm nie uszczuplił ani nie usztywnił możliwości inwestowania pieniędzy w ramach polityki spójności. Będziemy o to walczyć" - dodała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.